Εάν κάποιος παρακολουθεί μόνο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η κρίση στη Μέση Ανατολή μοιάζει να βρίσκεται λίγες ώρες πριν από το τέλος της. Εάν όμως ακούσει την ιρανική πλευρά, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική.

Ένα βήμα πριν την Ειρήνη;

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να υπογραφεί την Κυριακή, παρουσιάζοντας μάλιστα ως σχεδόν βέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αμέσως μετά τη σύναψή της. Λίγες ώρες αργότερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απαντούσε ότι η υπογραφή δεν πρόκειται να γίνει την Κυριακή, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μια συμφωνία τις επόμενες ημέρες.

Η αντίφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς επικοινωνιακή λεπτομέρεια. Αποκαλύπτει ότι, παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία ως προς το πού ακριβώς τελειώνει η διαπραγμάτευση και πού αρχίζει η συμφωνία.

Δύο αφηγήσεις για την ίδια διαπραγμάτευση

Για τον Τραμπ, η εικόνα είναι σαφής: η συμφωνία είναι ουσιαστικά έτοιμη και πρόκειται να αποτελέσει τη δική του απάντηση στη συμφωνία για τα πυρηνικά που είχε συνάψει η κυβέρνηση Ομπάμα το 2015.

Για την Τεχεράνη, αντίθετα, η διαδικασία παρουσιάζεται ως μια διαπραγμάτευση που συνεχίζεται ακόμη. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μιλά για ολοκλήρωση των τελικών σταδίων, όχι όμως για τελειωμένη συμφωνία.

Η διαφορά δεν είναι τυχαία.

Η Ουάσινγκτον έχει πολιτικό λόγο να παρουσιάζει την ειρήνη ως επικείμενη. Η Τεχεράνη, από την άλλη, αποφεύγει να εμφανιστεί ότι υπογράφει υπό αμερικανική πίεση και επιδιώκει να δείξει ότι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος.

Γιατί ο Τραμπ βιάζεται και το Ιράν φρενάρει

Η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές ίσως δεν οφείλεται μόνο σε τεχνικές διαφωνίες γύρω από το κείμενο της συμφωνίας.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον πιέζει για υπογραφή την Κυριακή, παρότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θεωρούν ότι αρκετά σημεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το δημοσίευμα μάλιστα συνδέει το χρονοδιάγραμμα με μια ιδιαίτερη συμβολική ημερομηνία: την 14η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώνει τα 80 χρόνια ζωής του.

Σύμφωνα με την ιρανική οπτική, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να παρουσιάσει μια ιστορική διπλωματική επιτυχία σε μια ημερομηνία με προσωπικό και πολιτικό συμβολισμό. Για τον λόγο αυτό, το Fars υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ως μέρος μιας επικοινωνιακής παράστασης σχεδιασμένης για το αμερικανικό κοινό.

Iran’s semi-official Fars news agency says Trump is pressing for a memorandum of understanding with Iran to be signed on Sunday, despite Iranian negotiators saying the text has not been finalized and that no signing will take place that day. The agency said Sunday falls on June… — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 13, 2026

Η συγκεκριμένη εκδοχή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, βοηθά να εξηγηθεί γιατί η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να μιλά για τελειωμένη συμφωνία την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Το Πακιστάν βλέπει συμφωνία, η Τεχεράνη διαψεύδει

Ένα ακόμη στοιχείο που περιπλέκει την εικόνα είναι ο ρόλος του Πακιστάν, το οποίο έχει αναδειχθεί σε βασικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Τόσο ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ όσο και το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, μιλώντας ακόμη και για ηλεκτρονική τελετή υπογραφής που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση δημιούργησε νέο κύκλο ερωτημάτων, καθώς ερχόταν σε αντίθεση με τις δηλώσεις της Τεχεράνης, η οποία είχε ήδη αποκλείσει οποιαδήποτε υπογραφή την Κυριακή.

Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephone conversation today with the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan @faisalbinfarhan. They welcomed the US–Iran negotiations in their final stage,… pic.twitter.com/k3avNjwAxe — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 13, 2026

Η ανάρτηση του Σαρίφ

«Κατά τη διάρκεια της θερμής και εγκάρδιας τηλεφωνικής μου συνομιλίας απόψε με τον αδελφό μου, την Αυτού Εξοχότητα Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κράτους του Κατάρ, εξέφρασα τη βαθιά μου εκτίμηση για την ακλόνητη υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες του Πακιστάν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης στον Κόλπο. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι αυτή η ιστορική προσπάθεια θα θέσει ισχυρά θεμέλια για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα σε όλη την περιοχή» αναφέρει ο Σαρίφ στην ανάρτησή του.

During my warm and cordial telephone conversation this evening with my brother, H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Prime Minister and Foreign Minister of the State of Qatar, I conveyed my profound appreciation for Qatar’s steadfast support for Pakistan’s… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Η αντίφαση είναι ενδεικτική της ασυνήθιστης φύσης των διαπραγματεύσεων. Ενώ οι μεσολαβητές εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών, οι Ιρανοί αξιωματούχοι αποφεύγουν συστηματικά να δεσμευτούν δημόσια σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το Ορμούζ είναι το πραγματικό διακύβευμα

Πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις βρίσκεται το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τις αγορές και τις μεγάλες δυνάμεις: τα Στενά του Ορμούζ.

Η επαναφορά της πλήρους ναυσιπλοΐας θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της μεγαλύτερης απειλής που αντιμετώπισε το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας από την έναρξη της κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν κάθε αναφορά στη συμφωνία συνοδεύεται από αναφορές στο άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις περί επικείμενης ειρήνης, αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάρριψη ιρανικών drones στην περιοχή.

Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει ότι η πραγματικότητα στο πεδίο παραμένει πολύ πιο εύθραυστη από ό,τι δείχνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η ειρήνη δεν έχει ακόμη υπογραφεί

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο των τελευταίων ωρών ίσως δεν είναι όσα λέγονται, αλλά όσα αποφεύγουν να πουν οι πρωταγωνιστές.

Κανείς δεν δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν. Κανείς όμως δεν δηλώνει επίσης ότι όλα έχουν οριστικοποιηθεί.

Αυτό εξηγεί γιατί, παρά την αισιοδοξία, ακόμη και Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για πιθανότητα συμφωνίας 80%-85% και όχι για βεβαιότητα.

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ίσως πιο κοντά στην αποκλιμάκωση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους τελευταίους μήνες. Το αν πρόκειται πράγματι για το τελευταίο βήμα πριν από την ειρήνη ή για μία ακόμη ψευδαίσθηση που θα διαλυθεί στην επόμενη κρίση, είναι κάτι που πιθανότατα θα φανεί μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Το παράδοξο είναι ότι σήμερα όλοι εμφανίζονται αισιόδοξοι, αλλά κανείς δεν περιγράφει την ίδια συμφωνία με τον ίδιο τρόπο. Ο Τραμπ μιλά για υπογραφή μέσα σε λίγες ώρες. Το Πακιστάν μιλά για ηλεκτρονική τελετή.

Η Τεχεράνη απαντά ότι δεν υπάρχει τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Και ενώ οι διπλωμάτες συζητούν για ειρήνη, αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να καταρρίπτουν ιρανικά drones πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ίσως αυτή η αντίφαση να είναι η πιο ακριβής περιγραφή της κατάστασης στη Μέση Ανατολή σήμερα.