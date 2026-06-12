Στον δεύτερο Ανακριτή ανηλίκων θα οδηγηθούν αύριο Σάββατο 13/6, στις 9 το πρωί τα μέλη της συμμορίας που περιλάμβανε και ανήλικους, η οποία διακινούσε με υπερπολυτελές αυτοκίνητο, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στα Βόρεια Προάστια.

Η υπόθεση της συμμορίας και η προανακριτική διαδικασία, αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο διακίνησης παράνομων ουσιών, στο οποίο οι ανήλικοι και οι νεαροί ενήλικες φέρονται να είχαν αναλάβει καθοριστικούς ρόλους σε μια πλήρως δομημένη εγκληματική ιεραρχία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όχι μόνο οι ποσότητες ουσιών που διακινούνταν και οι περιοχές δράσης, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης, οι μέθοδοι απόκρυψης, καθώς και οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις αστυνομικές αρχές και αποτυπώνουν τον τρόπο συνεννόησης των μελών.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ως βασικό «πελατολόγιο» ανήλικους μαθητές, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν ακόμη και σε χώρους καθημερινής νεανικής δραστηριότητας, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα.

«Θέλω να στήσω 10 δουλειές να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σύμφωνα με την καταγραφή των διαλόγων μεταξύ δύο μελών της συμμορίας, σε αυτές καταγράφονται μια οργανωμένη δομή διακίνησης ναρκωτικών που δεν έχει να κάνει με «προσωπική χρήση», αλλά μέσω αυτών καταγράφεται το εμπόριο και η είσπραξη χρημάτων:

«Άτομο 1»: Θα σου δώσω ένα σαραντάευρω και να μου δώσεις το τάληρο και να σου χρωστάω 100. Θα στα δώσω, ακούς; Μέχρι αύριο μεθαύριο θα στα δώσω. Θα στα δώσω γιατί περιμένω άλλα 90 ευρώ τώρα

«Άτομο 2»: Εντάξει ρε

«Άτομο 1»: Να σας το δώσω να πάτε να πάρετε μια πενηντάρα γιατί του αλλουνού έχει ψιλοτελειώσει, έχουνε μείνει 2-3 ‘τζι’. Του πήρα το σου-κου 9 ‘τζι’ μ@λ#κα

«Άτομο 2»: Γ@μ#σ$ τα

«Άτομο 1»: Κάτσανε και κάτι πάσες, ντάξει. Ρε μπρο αυτό, άκου, θα σου δώσω τα λεφτά. Πόσα λεφτά έχεις τώρα εσύ;

«Άτομο 2»: 60

«Άτομο 1»: 60 έχεις; Και είναι άλλα 135, 195

«Άτομο 2»: Έχω κέρδος 45 ευρώ

«Άτομο 1»: Εντάξει κομπλέ είναι, να σου πω, να σου δώσω άμα είναι ακούς

Μετέπειτα διάλογος

«Άτομο 1»: Ήμουν με τη γκόμενα ρε, την πήγα εδώ στη στάση, αδερφέ ρε μπρο δεν έχω καθόλου μετρητό εγώ τώρα, καθόλου γ@μ#σ$ τα και να κάνουμε και αυτό με τα ‘vape’ μπρο, να πάμε να πάρουμε τα 100 ‘vape’

«Άτομο 2»: Ναι

«Άτομο 1»: Άκου μπρο, εγώ τώρα έχω μπει στο ‘low king mode’. Σου λέω θέλω 2 εβδομάδες μάξ και έρχομαι στο prime. Και θέλω μετά να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10 χιλιάρικα το μήνα, να ξέρεις, θα του γ@μ#σ$ τη μάνα, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss

«Άτομο 2»: Μακάρι

«Άτομο 1»: Θα δεις, μισό

«Άτομο 2»: Κομπλέ μπρο μου

Ιστορικό της υπόθεσης και δομή της οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2026, με επίκεντρο περιοχές των βορείων προαστίων, όπως η Κηφισιά, η Εκάλη, η Δροσιά, ο Διόνυσος και η Νέα Ερυθραία.

Η δομή της χαρακτηρίζεται από σαφή ιεραρχική διάρθρωση, με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και επιχειρησιακά μέλη που εκτελούσαν συγκεκριμένες εντολές στο πεδίο της διακίνησης.

Ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, καθορίζοντας τόσο τον εφοδιασμό των ναρκωτικών ουσιών όσο και τη διαχείριση των οικονομικών εσόδων.

Ο 19χρονος υπαρχηγός είχε, σύμφωνα με τη δικογραφία, την ευθύνη για την προμήθεια, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, λειτουργώντας ως κρίσιμος κόμβος στην εφοδιαστική αλυσίδα της οργάνωσης.

Ο 17χρονος έτερος υπαρχηγός φέρεται να είχε πιο «εσωτερικό» αλλά εξίσου καθοριστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας την εποπτεία των ανήλικων μελών, τη διανομή των ουσιών και τη συλλογή των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε συγκεκριμένο σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών σε όχημα που ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από την οικία του 17χρονου υπαρχηγού, στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση ο ίδιος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκε σε πρόσωπο που είχε αποβιώσει, στοιχείο που όπως εκτιμούν οι Αρχές, χρησιμοποιήθηκε για να δυσκολέψει την ταυτοποίηση της πραγματικής ιδιοκτησίας και να αποτραπεί ο εντοπισμός του από ελέγχους.

Η δράση της συμμορίας δεν περιοριζόταν μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά εκτεινόταν σε ευρύτερο δίκτυο διανομής.

Οι πωλήσεις πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατείες της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την άμεση πρόσβαση σε νεανικό κοινό.

Παράλληλα, οι Αρχές κάνουν λόγο για χρήση πολυτελούς οχήματος αξίας άνω των 150 χιλιάδων ευρώ για τις μετακινήσεις και τις «συναλλαγές» των μελών, στοιχείο που καταδεικνύει όπως σημειώνεται, το επίπεδο οργάνωσης και την οικονομική ευχέρεια που είχαν τα μέλη της συμμορίας.

Η δραστηριότητα της οργάνωσης φέρεται να περιλάμβανε τη διακίνηση κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων, με βασικό στόχο ανήλικους μαθητές.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που περιγράφουν προσπάθειες στρατολόγησης ακόμη και μαθητών Α΄ Γυμνασίου, ηλικίας μόλις 13 ετών, ενώ καταγράφεται και περίπτωση πώλησης κοκαΐνης σε 14χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με την προανάκριση, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, δύο μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέθεσαν περίπου 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση και τη συχνότητα της δραστηριότητας.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη πιο βαρύ ποινικό φορτίο κατά την αστυνομική επιχείρηση, όταν ο 21χρονος αρχηγός, επιχειρώντας να διαφύγει, εμβόλισε αστυνομικό όχημα και παρέσυρε αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.