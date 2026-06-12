Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο 13/06 ζήτησε και πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο και συγκεκριμένα στο Λόγγο, με νεκρούς την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης τηρεί ιδιαίτερα σκληρή στάση από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών, εμφανίζεται αμετακίνητος, απορρίπτει κάθε κατηγορία που τον συνδέει με το έγκλημα και δεν δείχνει καμία διάθεση να διαφοροποιήσει την εκδοχή του ή να ομολογήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης ισχυρίζεται ότι οι δύο νεκροί «αλληλοσκοτώθηκαν» (η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε «γιο του»). Μάλιστα, ανέφερε ότι «δεν αντιλήφθηκε τίποτα» καθώς κοιμόταν και τους βρήκε όταν ξύπνησε νεκρούς..

Μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων για οικονομικές διαφορές

Σύμφωνα με όσα δήλωσε συγγενικό πρόσωπο της 54χρονης, που βρέθηκε νεκρή, οι σχέσεις του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα ήταν τεταμένες λόγω οικονομικών ζητημάτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μαρτυρία, η Μαρία είχε πουλήσει πρόσφατα ένα οικόπεδο και έδωσε τα χρήματα στο γιο της. Το γεγονός φαίνεται πως δυσαρέστησε σφόδρα τον 65χρονο Ιταλό και είναι πιθανόν αυτή να ήταν η αιτία για άγριο φονικό.

Ο νέος ισχυρισμός για αλληλοεξόντωση

Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης που ακολουθεί, ο 65χρονος ισχυρίζεται ότι το βράδυ πριν από το έγκλημα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη Μαρία και τον γιο της. Υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας άφησε το κοινό τους υπνοδωμάτιο, μεταφέρθηκε στο σαλόνι και αποκοιμήθηκε εκεί, χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Όπως φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Χθες, Πέμπτη (11/06), αστυνομικοί τον πήγαν πάλι στο σπίτι του εγκλήματος σε μία προσπάθεια να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρήκε τους νεκρούς, όπως υποστηρίζει. Εκεί και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας ισχυρίστηκε πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί.