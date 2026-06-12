Το κατώφλι του ανακριτή στο Αίγιο αναμένεται να περάσει στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 12/06 ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο των ερευνών για τη δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, στο Λόγγο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους, ενώ οι Αρχές αξιολογούν σχολαστικά όλα τα στοιχεία της προανάκρισης, τις καταθέσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα.

Σκληρή στάση και πλήρης άρνηση

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης τηρεί ιδιαίτερα σκληρή στάση από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών, εμφανίζεται αμετακίνητος, απορρίπτει κάθε κατηγορία που τον συνδέει με το έγκλημα και δεν δείχνει καμία διάθεση να διαφοροποιήσει την εκδοχή του ή να ομολογήσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να επαναλάβει ενώπιον του ανακριτή ακριβώς όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή του. Σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης ισχυρίζεται ότι οι δύο νεκροί «αλληλοσκοτώθηκαν» η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε «γιο του». Μάλιστα, ανέφερε ότι «δεν αντιλήφθηκε τίποτα» καθώς κοιμόταν και τους βρήκε όταν ξύπνησε νεκρούς..

Οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε στοιχείο.

Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου

Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης που ακολουθεί, ο 65χρονος ισχυρίζεται ότι το βράδυ πριν από το έγκλημα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη Μαρία. Υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας άφησε το κοινό τους υπνοδωμάτιο, μεταφέρθηκε στο σαλόνι και αποκοιμήθηκε εκεί, χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Όπως φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη λεπτομερή εξέταση της υπόθεσης προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στην κατοικία τις μοιραίες ώρες, την ίδια στιγμή που ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί.