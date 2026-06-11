Ολοκληρώθηκε η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Πέμπτης στα Χανιά, με στόχο την απομάκρυνση ατόμων που είχαν εγκατασταθεί σε κοινόχρηστους χώρους και τη διάλυση καταυλισμών Ρομά, σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε πολλαπλές περιοχές, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επικεντρώνονται κυρίως στη Νέα Χώρα, τη Σούδα και τους Αγίους Αποστόλους, περιοχές όπου το τελευταίο διάστημα είχαν δημιουργηθεί πρόχειροι καταυλισμοί.

Δεκάδες προσαγωγές και συνδρομή του Δήμου Χανίων

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προσαγωγές στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής περαιτέρω επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν συλλήψεις.

Παράλληλα, στις περιοχές όπου εξελίχθηκαν οι έλεγχοι, συνεργεία του Δήμου Χανίων προχώρησαν σε καθαρισμό και αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων, μετά την απομάκρυνση των καταυλισμών.

Με πληροφορίες από το neakriti.gr