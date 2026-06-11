Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη, αναφορικά με τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η δικαιοσύνη κινήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, καθώς οι δικαστικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι μιας προσχεδιασμένης εγκληματικής ενέργειας που οργανώθηκε με απόλυτη ψυχραιμία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα. Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την πλαϊνή είσοδο των δικαστηρίων. Η ατμόσφαιρα έξω από το κτίριο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς εκεί είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς τόσο του αδικοχαμένου κοινοτάρχη όσο και των ίδιων των κατηγορουμένων, παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα τις διαδικασίες.

Οι ρόλοι και οι βαρύτατες κατηγορίες

Η εισαγγελική δίωξη που ασκήθηκε αποτυπώνει πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, έδρασαν οι εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ηθικός αυτουργός της στυγερής δολοφονίας φέρεται να είναι ένας 57χρονος άνδρας. Εκείνος, βάσει των στοιχείων, φέρεται να ενορχήστρωσε το σχέδιο εξόντωσης του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κινούμενος από κίνητρα που ερευνώνται πλήρως στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες –ο γιος του 57χρονου και ένας εργάτης– αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση από κοινού. Οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι αυτοί οι δύο ήταν οι φυσικοί αυτουργοί, εκείνοι δηλαδή που υλοποίησαν το σχέδιο και έκοψαν το νήμα της ζωής του άτυχου προέδρου.

Οι έρευνες της Ασφάλειας που έφεραν τις συλλήψεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τις συλλήψεις ξεκίνησε όταν τα στοιχεία της προανάκρισης άρχισαν να «κουμπώνουν» μεταξύ τους, ανατρέποντας τα αρχικά δεδομένα της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά, η μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας έφερε στο φως την αλήθεια και οδήγησε στα ίχνη των τριών ανδρών, οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν εις βάρος τους.

Η τοπική κοινωνία του Απεσωκαρίου παραμένει παγωμένη και αδυνατεί να πιστέψει τις εξελίξεις. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ένας ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός άνθρωπος στην περιοχή, και η είδηση ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και αναστάτωση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, αφού έλαβαν γνώση των βαριών κατηγοριών που τους αποδίδονται, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του Ανακριτή, όπου και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Με πληροφορίες από το neakriti.gr