Αναστάτωση προκλήθηκε στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο, όταν μία άλκη που αποπροσανατολίστηκε, βρέθηκε να καλπάζει στο κέντρο της πόλης.

Βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύθηκαν από νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το ζώο, εμφανώς αποπροσανατολισμένο, να καλπάζει στους δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας και να περνάει ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πεζούς.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το ζώο και το πυροβόλησαν, γιατί ήθελαν να το ακινητοποιήσουν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων η άλκη πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις Αρχές άγριας ζωής», τόνισε η αστυνομία.

Ενώ τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σπάνια, καθώς οι άλκες ζουν σε δασώδεις περιοχές, αυτό είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στη Σκανδιναβία που συμβαίνει μέσα σε δύο ημέρες.

Σημειώνεται πως χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου, μια νεαρή άλκη, που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη Σουηδία, είχε χαθεί στους δρόμους της Στοκχόλμης.

Πηγή: Straits Times