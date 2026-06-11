Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας για την διαλεύκανση του διπλού φονικού που έγινε στο Λόγγο στο Αίγιο, με θύματα μητέρα και γιο, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί προχθές μέσα στο σπίτι τους σε μία λίμνη αίματος. Για το έγκλημα συνελήφθη και κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που βρισκόταν στο σπίτι και ειδοποίησε γείτονα, ώρες μετά το φονικό. Ο ίδιος δεν παραδέχεται την εμπλοκή του αλλά τα στοιχεία σε βάρος του είναι εξαιρετικά ενοχοποιητικά και οδήγησαν τις Αρχές να του απαγγείλλουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η διπλή εκτέλεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να εξετάζουν με προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από το κίνητρο του δράστη ή των δραστών.

Τα ευρήματα στο σπίτι που έγινε το διπλό φονικό

Από την ιατροδικαστική εξέταση και την αυτοψία του χώρου προκύπτει ότι πρώτος στόχος του δράστη υπήρξε ο 26χρονος γιος της γυναίκας. Η σορός του νεαρού έφερε πυροβολισμό εξ επαφής στον δεξιό κρόταφο από όπλο τύπου Φλομπέρ και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή του θώρακα.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι η 54χρονη μητέρα πιθανότατα έσπευσε στο δωμάτιο ακούγοντας τον πυροβολισμό, προκειμένου να βοηθήσει το παιδί της. Η ίδια εντοπίστηκε νεκρή στο δάπεδο, φέροντας περισσότερες από 20 μαχαιριές.

Όπως γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος, στον χώρο του εγκλήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μεγάλο μαχαίρι κάτω από τη σορό της γυναίκας, καθώς και το όπλο τύπου Φλομπέρ, το οποίο είχε ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη του. Παράλληλα, εντός του υπνοδωματίου εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια πάλης και φθορές σε έπιπλα.

Ψάχνουν το μυστηριώδες κίνητρο

Αν και τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί επίσημα, οι ερευνητές εστιάζουν στην άφιξη του γιού από την Γερμανία και το ενδεχόμενο να ήθελε να πάρει την μητέρα του κοντά του, για να ζήσουν στο εξωτερικό.

Ο 26χρονος, ο οποίος σπούδαζε και εργαζόταν στο Βερολίνο, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μόλις δύο ημέρες πριν από το φονικό, μετά από παράκληση της μητέρας του. Εξετάζεται λοιπόν, το ενδεχόμενο ο νεαρός να επιθυμούσε να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 65χρονου Ιταλού, που τα τελευταία 15 χρόνια ζούσε μαζί της στην Ελλάδα και σύμφωνα με μαρτυρίες όσων ήξεραν το ζευγάρι αγαπούσε υπερβολικά την σύντροφό του.

Ο ίδιος πάντως, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στο έγκλημα. Η διορισμένη από το δικαστήριο συνήγορός του επεσήμανε ότι η δικογραφία παρουσιάζει ελλείψεις, καθώς εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και η ανίχνευση πυρίτιδας.

Ωστόσο, οι Αρχές έχουν συλλέξει ορισμένα στοιχεία που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της ανάκρισης:

Η κάμερα ασφαλείας: Καταγραφή από γειτονικό σπίτι δείχνει ότι κατά τις κρίσιμες ώρες (06:00 έως 11:00) δεν υπήρξε καμία κινητικότητα τρίτου προσώπου προς ή από την οικία, αποκλείοντας σε πρώτη φάση το σενάριο εξωτερικής εισβολής. Ωστόσο η κάμερα φέρεται να έχει ενεργοποιηθεί από μία κίνηση τα ξημερώματα στην αυλή του σπιτιού, που δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε τι ακριβώς οφείλεται.

Τα φρεσκοπλυμένα ρούχα: Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκαν απλωμένα εσώρουχα και μια πετσέτα του 65χρονου με ύποπτες κηλίδες. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έκανε ντους και τα έπλυνε επειδή είχε λερωθεί, χωρίς όμως να δώσει σαφείς εξηγήσεις στους αστυνομικούς.

Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης: Από την αυτοψία στον χώρο δεν προέκυψαν ίχνη παραβίασης στις πόρτες ή τα παράθυρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα θύματα πιθανόν γνώριζαν τον δολοφόνο. Ο χώρος δεν παρουσίαζε τη συνηθισμένη εικόνα αναστάτωσης που παραπέμπει σε ληστεία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο της κλοπής συγκεκριμένων αντικειμένων ή χρημάτων. Υπάρχουν όμως εμφανή σημάδια πάλης στο χώρο, με τα έπιπλα να είναι αναποδογυρισμένα.