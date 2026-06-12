Μία υπόθεση – σοκ αναβιώνει στις ΗΠΑ με πρωταγωνίστρια τη Λίντσεϊ Κλάνσι, την πρώην νοσηλεύτρια από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία μικρά παιδιά της μέσα στο σπίτι τους στο Ντάξμπερι.

Η πρώην νοσηλεύτρια, αναμένεται να καθίσει στο εδώλιο τον Ιούλιο, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις παιδοκτονίας των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τόσο η εισαγγελία όσο και η υπεράσπιση προετοιμάζονται για μια δικαστική μάχη με επίκεντρο όχι μόνο τις δολοφονίες των τριών παιδιών, αλλά και το κρίσιμο ερώτημα εάν η κατηγορούμενη είχε επίγνωση των πράξεών της τη στιγμή του εγκλήματος.

Το σοκ του συζύγου της, η μητέρα – «Μήδεια» και η τραγικότητα της

Το βράδυ της 24ης Ιανουαρίου 2023, ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι έπειτα από σύντομη έξοδο για να αγοράσει τρόφιμα και κάποια φάρμακα. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εικόνα που, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα τον στοιχειώνει για πάντα.

Στο υπόγειο του σπιτιού εντόπισε τα τρία παιδιά του: την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν αναίσθητα, με ιμάντες γυμναστικής γύρω από τον λαιμό τους.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η μητέρα ήταν αυτή που τύλιξε τους ιμάντες μέχρι τα παιδιά να χάσουν τη ζωή τους.

Η Κόρα και ο Ντόσον διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρά όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο μικρός Κάλαν έδωσε μάχη για λίγες ημέρες, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγο μετά τις δολοφονίες, η Λίντσεϊ Κλάνσι φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της και να πήδηξε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Επιβίωσε, αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω, κατάσταση που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Οι εισαγγελείς μιλούν για προσχεδιασμένη ενέργεια

Η εισαγγελία της κομητείας του Πλίμουθ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν προσχεδιασμό και πλήρη επίγνωση των πράξεων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Κλάνσι φέρεται να έστειλε σκόπιμα τον σύζυγό της εκτός σπιτιού, υπολογίζοντας τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να επιστρέψει. Οι αρχές θεωρούν ότι εκμεταλλεύτηκε αυτό το χρονικό περιθώριο για να σκοτώσει τα παιδιά και στη συνέχεια να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με τις νέες έρευνες που ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια, αυτές αναφέρουν επίσης ότι οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις πως η κατηγορούμενη είχε πραγματοποιήσει αναζητήσεις στο κινητό της σχετικά με τρόπους θανάτωσης πριν από το έγκλημα.

Σε πρόσφατη κατάθεσή τους, οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τις δολοφονίες «εξαιρετικά βίαιες» και αποτέλεσμα «ακραίας αγριότητας και σκληρότητας», επιδιώκοντας να χρησιμοποιήσουν ακόμη και την ανατριχιαστική κλήση του Πάτρικ Κλάνσι στο 911 ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη.

«Υπέφερε από επιλόχειο ψύχωση»

Η υπεράσπιση δεν αμφισβητεί ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι προκάλεσε τους θανάτους των παιδιών της. Η βασική γραμμή υπεράσπισης είναι ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής ψυχικής διαταραχής και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη φύση των πράξεών της.

Ο συνήγορός της, Κέβιν Ρέντινγκτον, υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη έπασχε από σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη και επιλόχειο ψύχωση μετά τη γέννηση του μικρότερου παιδιού της, ενώ βρισκόταν υπό ισχυρή φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, λάμβανε κατά διαστήματα διάφορα ψυχιατρικά φάρμακα, μεταξύ των οποίων Prozac, Seroquel, Ativan, Klonopin και άλλα σκευάσματα.

Η υπεράσπιση σχεδιάζει να ζητήσει την απαλλαγή της λόγω ακαταλόγιστου, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί δραματικά τους μήνες πριν από το έγκλημα.

Αγωγές κατά των γιατρών

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της κατέθεσαν αγωγές κατά επαγγελματιών υγείας που την παρακολουθούσαν.

Στις αγωγές υποστηρίζεται ότι οι γιατροί δεν αναγνώρισαν έγκαιρα τη σοβαρότητα της ψυχικής της κατάστασης, ενώ της χορήγησαν φαρμακευτικά σκευάσματα που επιδείνωσαν τα συμπτώματά της.

Ο σύζυγός της ισχυρίζεται ότι εάν είχε λάβει την κατάλληλη θεραπεία, τα τρία παιδιά τους πιθανότατα θα ήταν σήμερα ζωντανά.

Η υπόθεση έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από την επιλόχειο ψύχωση, την ψυχική υγεία των νέων μητέρων και τα όρια της ποινικής ευθύνης όταν μια σοβαρή ψυχική νόσος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός εγκλήματος.

Η δίκη που παρακολουθεί όλη η Αμερική

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου 2026 και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Οι εισαγγελείς θα επιχειρήσουν να αποδείξουν ότι η Κλάνσι ενήργησε συνειδητά και με σχεδιασμό, ενώ η υπεράσπιση θα προσπαθήσει να πείσει τους ενόρκους ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψύχωσης και δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο όχι μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τα αμερικανικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις όπου η ψυχική υγεία βρίσκεται στον πυρήνα ενός αποτρόπαιου εγκλήματος.