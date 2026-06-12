Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή σκότωσε 44χρονη στην περιφέρεια Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκησή της.

«Ο εχθρός διεξήγαγε μαζικό πλήγμα με drones εναντίον πολιτικής υποδομής» στη Σόστκα, πόλη στην περιφέρεια Σούμι, όπου «γυναίκα 44 ετών σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Δεύτερη γυναίκα, 33 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά. Η ρωσική επιδρομή προκάλεσε ακόμη εκτεταμένες ζημιές σε τριώροφο κτήριο, που δεν αποτελούσε κατοικία, ανέφερε ακόμη ο Χριχόροφ, ο οποίος απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.