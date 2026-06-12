Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης (drones), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, τα drones φέρεται να ήταν «μονής κατεύθυνσης» και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να αυξάνει την πίεση στην περιοχή.

Παρά το περιστατικό, ο αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά.