Δημοσιογράφος που έκανε ελεύθερο ρεπορτάζ δολοφονήθηκε τα ξημερώματα χθες Πέμπτη, έκανε γνωστό η εφημερίδα για την οποία εργαζόταν στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), όπου συνάδελφός του είχε δολοφονηθεί τον Ιανουάριο.

Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε δεχτεί απειλές εξαιτίας της δημοσιογραφικής δουλειάς του και του παρεχόταν προστασία από τις τοπικές αρχές, ανέφερε η εφημερίδα Vanguardia μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

#Veracruz | Fue asesinado a balazos en Poza Rica el reportero Luis Ángel López Valdez, colaborador del medio digital Vanguardia de Veracruz. Hombres armados lo interceptaron y lo atacaron. pic.twitter.com/stYmHhALVS — Imagen Crystal (@imagen_crystal) June 11, 2026

Ο Λόπες Βαλδές δολοφονήθηκε στην πόλη Πόσα Ρίκα, όταν στον στοχοποίησαν «ένοπλοι καθώς κυκλοφορούσε» σε λεωφόρο, εξήγησε η εφημερίδα στην ψηφιακή έκδοσή της.

🔴Privan de la vid@ a comunicador Luis Ángel López Valdez en Poza Rica https://t.co/HeWwywJSqi pic.twitter.com/s55yM4WKKc — Cambio Digital (@CambioDigital) June 11, 2026

Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος».

LAMENTABLE 😢✝️ El periodista Luis Ángel López Valdez, colaborador de Vanguardia de Veracruz y director del portal Reportaje Policiaco Veracruzano, fue asesinado a balazos esta madrugada en Poza Rica, #Veracruz. pic.twitter.com/iAVNAG44u2 — Expresión En Red (@expresionenred) June 11, 2026

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για όσους και όσες ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πάνω από 150 επαγγελματίες αυτού του χώρου έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Πολλοί δολοφονημένοι δημοσιογράφοι εργάζονταν σε περιοχές που λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα.

Η Βερακρούς, πολιτεία με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο βίαιων συγκρούσεων διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο, δημοσιογράφος που κάλυπτε το αστυνομικό ρεπορτάζ για το μέσο ενημέρωσης Codigo Norte, έπεφτε νεκρός από σφαίρες στην πολιτεία αυτή.