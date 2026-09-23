Νεκρή στο σπίτι της στη Φλόριντα εντοπίστηκε η 36χρονη Jennifer Eckhart, πρώην παραγωγός του Fox News, η οποία είχε καταγγείλει τον τότε παρουσιαστή του δικτύου Ed Henry για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο θάνατός της, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχει αποδοθεί σε αυτοκτονία.

Η Eckhart εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην κατοικία της στο Hobe Sound. Σύμφωνα με την έκθεση του περιστατικού, την οποία επικαλείται το TMZ, τη σορό της εντόπισε η μητέρα της στην μπανιέρα του κυρίως υπνοδωματίου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της στις 11:57 το πρωί.

Η καταγγελία κατά του Ed Henry

Η Jennifer Eckhart είχε στραφεί δικαστικά κατά του Ed Henry το 2020, καταθέτοντας αγωγή στην οποία τον κατηγορούσε ότι την είχε ακινητοποιήσει και τη βίασε κατά τη διάρκεια συνάντησής τους σε ξενοδοχείο στο Μανχάταν το 2017.

Η αγωγή περιλάμβανε επίσης καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, διακρίσεις λόγω φύλου, sex trafficking και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο Henry είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές του με την Eckhart ήταν συναινετικές.

Η υπόθεση διευθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης.

Η αποχώρηση από το Fox News

Μετά την κατάθεση της αγωγής, το Fox News είχε θέσει τον Henry σε διαθεσιμότητα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Ο παρουσιαστής απολύθηκε περίπου μία εβδομάδα αργότερα.

Σε ανακοίνωσή του εκείνη την περίοδο, το δίκτυο ανέφερε ότι είχε «δράσει άμεσα» μόλις ενημερώθηκε για τις καταγγελίες της Eckhart και ότι ο Henry δεν εργαζόταν πλέον για το Fox News από την 1η Ιουλίου 2020.

Ο Henry, 55 ετών, εργάζεται σήμερα στο Newsmax.

Η νέα δικαστική διαμάχη με το Fox News

Η Eckhart είχε επιχειρήσει αργότερα να επεκτείνει τη δικαστική της υπόθεση και κατά του ίδιου του Fox News, υποστηρίζοντας ότι το δίκτυο γνώριζε για τη συμπεριφορά του Henry και δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για να την προστατεύσει.

Ωστόσο, ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε την προσφυγή της, κρίνοντας ότι δεν είχε καταφέρει να αποδείξει πως το Fox News γνώριζε για τη συμπεριφορά του Henry απέναντί της.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός πως τα στελέχη του δικτύου έλαβαν διορθωτικά μέτρα μόνο αφού κατατέθηκε η αγωγή της το 2020.

Η ζωή της μετά το Fox News

Μετά την αποχώρησή της από το τηλεοπτικό δίκτυο, η Eckhart στράφηκε στο podcasting.

Το 2021 δημιούργησε το «REINVENTED with Jen Eckhart», το οποίο περιέγραφε ως το «δεύτερο κεφάλαιό» της. Στην εκπομπή φιλοξενούσε πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους και συζητούσε θέματα που αφορούσαν την ανθρώπινη εμπειρία και την προσωπική επανεκκίνηση.

«Ποτέ δεν είναι αργά για να επανεφεύρεις τη ζωή σου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Variety τον Αύγουστο του 2021, μιλώντας για τη φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημά της.

Το τελευταίο καταγεγραμμένο επεισόδιο του podcast δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο.

Καμία αναφορά από τον Ed Henry

Την ίδια στιγμή που γινόταν γνωστός ο θάνατος της πρώην παραγωγού, ο Ed Henry εμφανίστηκε στην εκπομπή του στο Newsmax.

Κατά τη διάρκεια της περίπου εξάλεπτης τηλεοπτικής συζήτησης, ο Henry μίλησε με την Trish Regan και τον Steven Moore για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Δεν έκανε, ωστόσο, καμία αναφορά στον θάνατο της Eckhart.