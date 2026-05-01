Η αμερικανική διπλωματία έκανε σαφές ότι «καταδικάζει» τον «στολίσκο για τη Γάζα», ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης, βλέποντας στο εγχείρημα αυτό «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη.