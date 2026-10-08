Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι αναχαίτισαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα, εκτιμώμενης αξίας τριών εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του de facto πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την αρχή της χρονιάς από την Ουάσινγκτον σε βάρος της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Τα καύσιμα αυτά επρόκειτο να παραδοθούν στην ENETEC, κουβανική επιχείρηση σε βάρος της οποίας εφαρμόζονται αμερικανικές κυρώσεις από τον Ιούλιο.

Τα 71 από τα φορτία αυτά εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Έβεργκλεϊντς, στη Φλόριντα, και τα υπόλοιπα στο λιμάνι του Χιούστον, στο Τέξας.

«Τα 90 φορτία αυτά επρόκειτο, σύμφωνα με έγγραφα, να σταλούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω εταιρείας στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χοσέ Φιγκερόα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο αντέτεινε ότι είναι «παράνομο» οι ΗΠΑ να απειλούν με αντίποινα εταιρείες επειδή εξάγουν καύσιμα στην Κούβα.

Η Ουάσινγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.