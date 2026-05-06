Το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ευχαρίστησε τους πλοιάρχους και τους πλοιοκτήτες στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν για τη συνεργασία τους με τους νέους ιρανικούς κανονισμούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

«Με την εξουδετέρωση των απειλών του εισβολέα και την εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω του SOH [Στενών του Ορμούζ]», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το IRGC.

Παράλληλα, το IRGC θέσπισε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή διέλευση «αθώων» πλοίων από τον Πορθμό, προειδοποιώντας ότι θα παρεμποδίζει πλοία που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά με προορισμό τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Iran’s Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor’s threats neutralized & new protocols in place, safe, stable passage through SOH will be ensured. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) May 6, 2026

Βρετανός πρώην στρατηγός: «Η πιθανή επιχείρηση απόσυρσης από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη»

Ο απόστρατος Βρετανός στρατηγός Σάιμον Μάγιαλ εκτιμά ότι οποιαδήποτε διαδικασία ανάσχεσης ή αποχώρησης στο Στενό του Ορμούζ, όπως φέρεται να περιγράφεται σε νέο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, θα συνιστούσε μια εξαιρετικά περίπλοκη στρατιωτική επιχείρηση.

Ερωτηθείς να περιγράψει τη διαδικασία απόσυρσης δυνάμεων από μια τόσο πολυσύχναστη και τεταμένη θαλάσσια οδό, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «εξαιρετικά περίπλοκη» επιχείρηση.

«Οι Ιρανοί έχουν το πλεονέκτημα της παρουσίας επί τόπου. Ελέγχουν τη βόρεια πλευρά του Πορθμού του Ορμούζ και, προφανώς, διαθέτουν στρατηγικό βάθος», δήλωσε στο Al Jazeera ο Μάγιαλ, πρώην σύμβουλος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας για τη Μέση Ανατολή.

Αντιθέτως, όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει μια «τεράστια αρμάδα», η οποία περιλαμβάνει τρεις ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, δύο μονάδες Πεζοναυτών και την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, μεταξύ άλλων.

Ακόμη και μια σταδιακή αποχώρηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, προειδοποίησε: «Το πρώτο βήμα είναι, προφανώς, η άρση του αποκλεισμού. Οι δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή, όμως αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να ξεκινήσει η εναλλαγή πληρωμάτων και πλοίων, καθώς και ο ανεφοδιασμός τους».

Τι λέει η Τεχεράνη

Σε ρεπορτάζ του από την Τεχεράνη το Al Jazeera, αναφέρεi ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επικεντρώνονται αποκλειστικά στα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο και ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα.

Πηγές αναφέρουν επίσης πως το Ιράν προσφέρει μια διαδικασία τριών σταδίων, με τις πρώτες 30 ημέρες να επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πώς θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, ακολουθούμενες από έναν περιφερειακό διάλογο για την ασφάλεια με τις γειτονικές χώρες.