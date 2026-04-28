Η αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για το Ιράν ότι δεν θα υποστεί νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν»

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο και σε όλη την περιφέρεια δεν μπορούν να είναι εγγυημένες παρά μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν, συνοδευόμενος από αξιόπιστες εγγυήσεις πως δεν θα επαναληφθεί και πλήρη σεβασμό των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ιράν», είπε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, που έγινε κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν.

Στη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη πολλές χώρες καταδίκασαν το Ιράν για τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο.

Καμία αναφορά στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ

Απευθυνόμενος κατόπιν στον Τύπο, ο κ. Ιραβανί στηλίτευσε το γεγονός ότι οι επικρίσεις στοχοποίησαν αποκλειστικά το Ιράν, χωρίς καμιά αναφορά στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ ενεργούν ως εάν να πρόκειται για πειρατές και τρομοκράτες, βάζοντας στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, ασκώντας εξαναγκασμό και εκφοβισμό, τρομοκρατώντας τα πληρώματά τους, κατάσχοντας παράνομα πλοία και παίρνοντας τα πληρώματα ομήρους», είπε ο Ιρανός πρεσβευτής.

«Αλλά κανένας από όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας (…) δεν τόλμησε να αναφερθεί ή να καταδικάσει αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες», πρόσθεσε ο κ. Ιραβανί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ