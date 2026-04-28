Η σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, πυροδότησε χθες Δευτέρα αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η σύλληψη και τα αντίποινα

Ο Αλεξάντερ «Ν», «στόχος προτεραιότητας», ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στην πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοδυτικά), τέθηκε υπό κράτηση από τις Αρχές, ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros, μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.

Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.

Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν (Τέξας) κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Προειδοποίηση στους πολίτες για αποφυγή μετακινήσεων

Από τα ξημερώματα, χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούσαν τον πληθυσμό της πόλης να αποφύγει τις μετακινήσεις, εξηγώντας πως κακοποιοί είχαν βάλει φωτιές σε ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα και πως ακούγονταν πυρά στους δρόμους.

Σύμφωνα πάντως με τις Αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ