Την άμεση απόλυση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, μετά το «αστείο» που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του σε βάρος της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, ζήτησε με σημερινή του δήλωση, που ανέβασε στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αχρεία έκκληση βίας» τον μονόλογο του παρουσιαστή.

«Το παράκανε. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC», έγραψε στην πλατφόρμα του ο Τραμπ, λίγη ώρα αφότου και η Μελάνια κάλεσε το δίκτυο «να πάρει θέση».

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗝𝗶𝗺𝗺𝘆 𝗞𝗶𝗺𝗺𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗹𝗼𝘄 – 𝟬𝟭:𝟮𝟲 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟳.𝟮𝟲 Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Television Ratings, made a statement on his Show that… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 27, 2026

Στην εκπομπή του, την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ είπε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ ήταν «εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα».

Το βίντεο και το σχόλιο που πυροδότησε τη νέα κόντρα του Αμερικανού προέδρου με τον παρουσιαστή δείχνει τη Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον, με τον Κίμελ να λέει:

«Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα».

Η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ

«Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια που μαστίζει την Αμερική.

Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος.

Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει.

Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ, εις βάρος της κοινότητάς μας;», έγραψε στο Truth Social, η Μελάνια Τραμπ.