Ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη νότια Ισπανία έγινε ακόμη βαρύτερος, έφτασε τους 13 νεκρούς, μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

«Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκοότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τορεκάρντενας αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαγιάρδος απεβίωσε μετά το μεσημέρι», ανέφερε η ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.