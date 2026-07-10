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Ένας εφιάλτης εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή δεκάδων επιβατών διεθνούς πτήσης.
Η ψυχραιμία του πιλότου και η άμεση αντίδραση των ταξιδιωτών απέτρεψαν τα χειρότερα, σε ένα αεροπορικό ατύχημα που διερευνάται ήδη με τη μέγιστη προσοχή.
Σύμφωνα με συγκλονιστική καταγγελία επιβάτιδας στην ιστοσελίδα rthess.gr, λίγα λεπτά λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους της Ryanair από τον κρατικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης, με τελικό προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας, ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο δυνατός κρότος ήταν από σπάσιμο κομματιού από τον κινητήρα το οποίο στη συνέχεια έσπασε το παράθυρο.
Δείτε βίντεο με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ:
Το σπάσιμο του παραθύρου του αεροσκάφους προκάλεσε ακαριαία αποσυμπίεση της καμπίνας. Στο εσωτερικό επικράτησε πανικός, οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν αυτόματα από την οροφή, ενώ οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν βλέποντας τον κίνδυνο.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις αυτόπτη μάρτυρα:
Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο κρίσιμη για τον 61χρονο άνδρα που καθόταν στη θέση ακριβώς δίπλα από το σπασμένο παράθυρο, τον οποίο φέρεται να συγκράτησε η σύζυγός του για αρκετά λεπτά από τα πόδια μαζί με άλλους επιβάτες, ώστε να μην φύγει από το παράθυρο.
Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους:
Αναγκαστική προσγείωση και επείγουσα διακομιδή στο «ΑΧΕΠΑ»
Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενεργοποίησε αμέσως τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Πραγματοποίησε απότομη αλλαγή πορείας και κατεύθυνε το αεροπλάνο πίσω στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου και το προσγείωσε με ασφάλεια.
Με την προσγείωση, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο παράθυρο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ξένης καταγωγής και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 61χρονος επιβάτης, σερβικής καταγωγής, νοσηλεύεται με εγκαύματα τριβής και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να αποφασιστεί ο τρόπος μεταφοράς τους στον προορισμό τους. Την ίδια ώρα, ειδικοί πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα στο αεροσκάφος για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πρωτοφανής ζημιά στο παράθυρο.