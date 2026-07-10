Ένα ανώνυμο e-mail ήταν αυτό που κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο 42χρονους που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010.

Το e-mail αυτό στάλθηκε στο «ελληνικό FBI» και κατονόμαζε τους δράστες του φονικού περιστατικού, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που βρέθηκαν στο Χαλάνδρι και στην Κυψέλη και για μια 46χρονη που εδώ και έξι χρόνια είναι κάτοικος Λονδίνου και αναζητείται από τις βρετανικές Αρχές.

Στο μήνυμα έγινε αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια αντιεξουσιαστική ομάδα με τους συλληφθέντες. Οι διωκτικές Αρχές αξιολόγησαν το περιεχόμενο του e-mail ως σημαντικό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου η έρευνα για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Παράλληλα, με την διερεύνηση του υλικού της δικογραφίας, αναζητήθηκαν τα τρία κατονομαζόμενα πρόσωπα και σε άλλη δικογραφία. Οι αρμόδιες Αρχές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονταν στην άσχετη δικογραφία φέρουν ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα των δραστών της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές διεξήγαγαν έρευνα στις παρακάτω περιοχές προκειμένου να περάσουν χειροπέδες στους δράστες της Marfin:

Άνω Λιόσια ⁠ Χαλάνδρι Αθήνα ⁠ Μαρούσι

Σημειώνεται ότι οι δύο 42χρονοι άντρες που βρίσκονταν πίσω από τη φονική επίθεση αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Αναζητείται η τρίτη ύποπτος στην Αγγλία

Το μόνο που απομένει για να «κλείσει» ο κύκλος των συλλήψεων, είναι να βρεθεί η 46χρονη γυναίκα που φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από εγκληματικές ενέργειες αντιεξουσιαστών.

Η 46χρονη εδώ και έξι χρόνια, είναι κάτοικος Λονδίνου και οι ελληνικές Αρχές είχαν άμεση επικοινωνία με τις βρετανικές, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Πάντως, όπως προκύπτει από το ανώνυμο e-mail οι τρεις τους και κάποια ακόμη άτομα που κατονομάζονται στο περιεχόμενό του έχουν σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Υπενθυμίζουμε πως η 3η τακτική Ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ήταν εκείνη που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τους τρεις εμπρηστές της Marfin.

Δήλωση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις συλλήψεις

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.

Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».

Τα θύματα της τραγωδίας της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας

Στις 5 Μαΐου του 2010, άγνωστοι, τότε, επιτέθηκαν με σφυριά, μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στην τράπεζα στην οδό Σταδίου. Παρά το γεγονός ότι ήταν ημέρα γενικής απεργίας, οι υπάλληλοι δούλευαν και μέσα σε δευτερόλεπτα έπαθαν ασφυξία από τους καπνούς.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν από το υποκατάστημα, νεκρούς τους Επαμεινώνδα Τσακαλή, 36 ετών, την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και την εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να ανέβουν προς τους επάνω ορόφους για να απομακρυνθούν από τις φλόγες και να σωθούν. Ωστόσο, μια κυλινδρική κατασκευή που υπήρχε στο εσωτερικό της τράπεζας, λειτούργησε σαν χωνί και συγκέντρωσε τον καπνό στο σημείο που βρισκόντουσαν, με αποτέλεσμα να πάθουν ασφυξία.