Μια εφιαλτική πραγματικότητα γύρω από το ηλεκτρονικό έγκλημα και την εκμετάλλευση ανηλίκων φέρνει στο φως η επίσημη ανακοίνωση των αλβανικών οργανώσεων προστασίας του παιδιού. Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει ότι οι υποδομές του διαδικτύου σε περιφερειακό επίπεδο γίνονται συστηματικά αντικείμενο εκμετάλλευσης από διεθνή και εγχώρια εγκληματικά δίκτυα.

Η αποκάλυψη της φρίκης: 42.624 αρχεία σε έναν μήνα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ιστότοπου ξεκίνησε από τις συστηματικές ψηφιακές περιπολίες του iSIGURT.al. Μόνο κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2026, οι αναλυτές του Εθνικού Κέντρου για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο εντόπισαν και απομόνωσαν το αστρονομικό νούμερο των 42.624 ψηφιακών αρχείων (φωτογραφιών και βίντεο) με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε αμέσως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις αστυνομικές αρχές της Αλβανίας, με αίτημα την άμεση ψηφιακή καθαίρεση (take-down) του ιστοτόπου και την ταυτοποίηση των διαχειριστών του μέσω των ηλεκτρονικών τους ιχνών (IP διευθύνσεις).

Το καμπανάκι για το domain «.AL»

Αυτό που προκαλεί τη μέγιστη ανησυχία στους ειδικούς ασφαλείας είναι ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν κρυβόταν στο λεγόμενο “Dark Web”, αλλά λειτουργούσε με κατάληξη «.AL», δηλαδή ήταν επίσημα εγγεγραμμένη στο αλβανικό μητρώο διαδικτύου.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο Altin Hazizaj, Διευθυντής του CRCA Albania, ήταν καταπέλτης για την κατάσταση των ψηφιακών ελέγχων στη χώρα.

«Το γεγονός ότι πάνω από 42 χιλιάδες υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που περιείχαν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εντοπίστηκαν σε έναν ιστότοπο με domain .AL σε μόλις ένα μήνα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι η Αλβανία δεν είναι άτρωτη σε αυτές τις μορφές εγκληματικότητας και ότι απαιτούνται πολύ ισχυρότερα μέτρα για την παρακολούθηση του διαδικτύου, τη διερεύνηση των δραστών και την προστασία των παιδιών»

Η οργάνωση τονίζει ότι κάθε τέτοιο αρχείο αποτελεί ζωντανή απόδειξη ενός εγκλήματος, καθώς το θύμα κακοποιείται εκ νέου κάθε φορά που κάποιος χρήστης προβάλλει ή μοιράζεται το συγκεκριμένο υλικό.

Τα μέτρα που ζητούν οι οργανώσεις και η έκκληση στους πολίτες

Η υπόθεση αυτή φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο διαχείρισης του διαδικτύου στην Αλβανία. Το CRCA Albania ζητά:

Ταχύτερη και πιο στενή συνεργασία των αστυνομικών αρχών με τους παρόχους ίντερνετ (ISPs) και τις εταιρείες web hosting.

Αυστηροποίηση των ποινικών διώξεων και των ποινών για τους δημιουργούς και καταναλωτές τέτοιου υλικού.

Συνεχή έλεγχο και φιλτράρισμα των ιστοσελίδων που αιτούνται τη χρήση του εθνικού domain «.AL».

Παράλληλα, το iSIGURT.al εξέδωσε σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες στην επίσημη ανακοίνωσή του:

«Το iSIGURT.al καλεί όλους τους πολίτες, εάν εντοπίσουν υλικό ύποπτο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, να μην το κατεβάσουν, αποθηκεύσουν ή διανείμουν, αλλά να το αναφέρουν αμέσως στο www.isigurt.al. Κάθε αναφορά βοηθά στην προστασία ενός παιδιού και στην ποινική δίωξη των δραστών».

Πηγή: Vox News Albania