Ποινικές διώξεις αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το περιστατικό με την έκρηξη του βυτιοφόρου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση δίωξης, η οποία περιλαμβάνει κατά περίπτωση δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και δύο σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκονται τα κακουργήματα της πρόκλησης έκρηξης και του εμπρησμού, καθώς από το συμβάν προκλήθηκε άμεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, στους εμπλεκόμενους αποδίδονται και οι πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες της σωματικής βλάβης από αμέλεια (βαριάς μορφής), καθώς και της παράβασης των κανόνων και μέτρων ασφαλείας.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του αρμόδιου ανακριτή, στον οποίο και παραπέμφθηκαν οι κατηγορούμενοι για να απολογηθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικαστική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να στραφούν οι διώξεις και προς άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να φέρουν ευθύνη για το ατύχημα.