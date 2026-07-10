Στην χθεσινή παρουσίαση του ολοκαίνουργιου KIA EV2 (δείτε ΕΔΩ το θέμα με όλες τις πληροφορίες), δίπλα στο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο, στεκόταν και το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας PBV (Platform Beyond Vehicle). Ο λόγος για το PV5, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο επαγγελματικό μοντέλο της φίρμας το οποίο συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Σχεδίαση με έμφαση στην πρακτικότητα

Το PV5 Cargo υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Kia, με σύγχρονη αισθητική αλλά και ξεκάθαρα επαγγελματικό χαρακτήρα. Το αμάξωμα έχει μήκος 4.695 χλστ., πλάτος 1.895 χλστ. και ύψος 1.923 χλστ., ενώ το μεγάλο μεταξόνιο των 2.955 χλστ. εξασφαλίζει ιδιαίτερα αποδοτική εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.

Χώρος φόρτωσης για κάθε επαγγελματική ανάγκη

Το νέο μοντέλο προσφέρει χώρο φόρτωσης 4,42 κυβικών μέτρων, μήκος φόρτωσης έως 2.255 χλστ., ύψος 1.520 χλστ. και πλάτος 1.565 χλστ., ενώ ανάμεσα στους θόλους το διαθέσιμο πλάτος φτάνει τα 1.330 χλστ.. Διαθέτει οκτώ κρίκους πρόσδεσης, χαμηλό κατώφλι φόρτωσης μόλις 419 χλστ. από το έδαφος και πίσω πόρτες που ανοίγουν έως και 180 μοίρες, διευκολύνοντας σημαντικά τις καθημερινές φορτοεκφορτώσεις.

Δύο μπαταρίες και αυτονομία έως 416 χιλιόμετρα

Η έκδοση Standard Range χρησιμοποιεί μπαταρία 51,5 kWh, αποδίδει 121,5 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 297 χιλιόμετρα (WLTP). Η έκδοση Long Range εξοπλίζεται με μπαταρία 71,2 kWh, αποδίδει 163 ίππους και φτάνει έως τα 416 χιλιόμετρα μικτής αυτονομίας, ενώ σε αστικές διαδρομές μπορεί να αγγίξει τα 596 χιλιόμετρα. Και στις δύο περιπτώσεις η ροπή ανέρχεται στα 250 Nm, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 135 χλμ./ώρα.

Φόρτιση σε περίπου 30 λεπτά

Χάρη στη δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 350 kW, η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει από το 10% έως το 80% της χωρητικότητάς της σε περίπου 30 λεπτά. Για φόρτιση AC 11 kW απαιτούνται 4 ώρες και 45 λεπτά για τη μικρή μπαταρία και 6 ώρες και 30 λεπτά για τη μεγάλη.

Ψηφιακή καμπίνα και σύγχρονες τεχνολογίες

Παρά τον επαγγελματικό του χαρακτήρα, το PV5 Cargo διαθέτει εξοπλισμό που συναντά κανείς σε επιβατικά μοντέλα της Kia. Στην καμπίνα ξεχωρίζουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7,5 ιντσών, η κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών με εργοστασιακή πλοήγηση, η ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, το Kia App, η ασύρματη φόρτιση κινητού και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων ή άλλων συσκευών.

Πλήρης εξοπλισμός ασφάλειας

Το νέο ηλεκτρικό van διαθέτει πληθώρα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης (FCA), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), Lane Following Assist, Highway Driving Assist, Smart Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, καθώς και πλήρες πακέτο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Tα highlights

Έχει μικρό κύκλο στροφής μόλις 5.5μ.

Έχει προηγμένη αεροδυναμική με συντελεστή Cd 0,286

Διαθέτει πίσω πόρτες που ανοίγουν έως και 180 μοίρες

Διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων για το αυτοκίνητο και 8 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων για τη μπαταρία

Ο εμπρός προφυλακτήρας αποτελείται από 3 ξεχωριστά μέρη (σε περίπτωση μικροατυχήματος αντικαθίσταται μόνο το τμήμα που έχει ζημιά)

Τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Kia PV5 Cargo είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμές που ξεκινούν από 30.990 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την έκδοση Standard Range, ενώ η έκδοση Long Range ξεκινά από 33.990 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αποτελώντας μία νέα πρόταση για επαγγελματίες που αναζητούν ένα σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα μεταφορών.