Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης, που προκαλεί βαθιά θλίψη και οργή, έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη Βραζιλία. Μια καθημερινή και φαινομενικά ήρεμη στιγμή, κατά την οποία ένας πατέρας είχε βγει για ψώνια με τα παιδιά του, μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε σκηνικό σοκαριστικής βίας με θύμα ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών.

Το αποτρόπαιο συμβάν καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας στην πολιτεία Παρανά, στη νότια Βραζιλία. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο άνδρας να περπατά στο πεζοδρόμιο κρατώντας δύο σακούλες με ψώνια, ενώ από πίσω του τον ακολουθούν τα δύο του παιδιά: ένα αγοράκι και η μικρότερη αδελφή του.

Ξαφνικά, και χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως εμφανής αφορμή ή δικαιολογία, ο πατέρας γυρίζει απότομα και κλωτσάει με δύναμη την τρίχρονη κόρη του απευθείας στο πρόσωπο. Το αιφνιδιασμένο νήπιο, από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, πέφτει με δύναμη προς τα πίσω, καταλήγοντας στο πλακόστρωτο.

Η άμεση παρέμβαση εξοργισμένου περαστικού

Το σκηνικό της ωμής κακοποίησης εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός περαστικού, ο οποίος αντέδρασε ακαριαία. Βλέποντας τη βάναυση κίνηση του πατέρα, ο μάρτυρας όρμησε εξοργισμένος προς το μέρος του με υψωμένα τα χέρια, ζητώντας του τον λόγο και αντιμετωπίζοντάς τον ευθέως.

Κατά τη διάρκεια της έντονης αυτής αντιπαράθεσης, το μικρό κοριτσάκι φαίνεται στο βίντεο να σηκώνεται με μεγάλη δυσκολία από το έδαφος, εμφανώς σοκαρισμένο. Αμέσως μετά το φραστικό επεισόδιο με τον περαστικό, ο πατέρας και η οικογένεια αποχώρησαν εσπευσμένα από το σημείο.

Κύμα οργής στα social media και αστυνομική έρευνα

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο-ντοκουμέντο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα οργής και αποδοκιμασίας από χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως.

Η κατακραυγή οδήγησε σε άμεσες εξελίξεις, καθώς μετά την κυκλοφορία του οπτικού υλικού, η μητέρα του παιδιού προσέφυγε στις Αρχές και κατήγγειλε επίσημα τον πατέρα στην αστυνομία. Παράλληλα, έχουν ήδη ζητηθεί έκτακτα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια της οικογένειας, ενώ οι τοπικές αστυνομικές αρχές διερευνούν σε βάθος την υπόθεση για να αποδοθούν οι ανάλογες ποινικές ευθύνες.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρό κορίτσι δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποιον πολύ σοβαρό σωματικό τραυματισμό, ωστόσο το ψυχολογικό βάρος από μια τέτοια αδιανόητη πράξη βίας παραμένει ανυπολόγιστο.