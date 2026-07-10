Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις προκειμένου να προλάβουν την επέκτασή της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και για να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο το μέτωπο, δόθηκε εντολή σε τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Δεν απειλούνται σπίτια

Τα μέχρι στιγμής νέα από το μέτωπο της φωτιάς είναι καθησυχαστικά ως προς τις υποδομές, καθώς από την Πυροσβεστική διευκρινίζεται ότι δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή. Οι προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να περιορίσουν τη φωτιά προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις στην αγροτοδασική ζώνη.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της πυρκαγιάς

Καθώς οι δυνάμεις δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Λευκάδας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.