Συνάντηση με ιδιαίτερο θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα είχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄.

Tον Μακαριώτατο συνόδευε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Υπέρτιμος και Έξαρχος Παραθαλάσσιας Αφρικής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και η παρουσία και το πολυσχιδές έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην αφρικανική ήπειρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο που αναπτύσσει το Παλαίφατο Πατριαρχείο, στηρίζοντας τοπικές κοινωνίες και ορθόδοξες κοινότητες σε ολόκληρη την Αφρική.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα για τη συνάντηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις ανάγκες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και τη δράση της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, ενώ στο τέλος ανταλλάχθηκαν συμβολικά δώρα.

Σταθεροί οι δεσμοί του ΓΕΕΘΑ με το Πατριαρχείο

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συναντάται με τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β΄. Τον Αύγουστο του 2024, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αίγυπτο, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε μεταβεί στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, όπου είχε συζητήσει με τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στο ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου.

Η νέα συνάντηση επιβεβαιώνει τη διαρκή επικοινωνία ανάμεσα στην ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, έναν ιστορικό θεσμό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην Αφρική.

Παρουσία σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής αποτελεί τη Δευτερόθρονη Εκκλησία μεταξύ των Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, ενώ η πνευματική δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Η ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας ξεκινά, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια περίπου το 43 μ.Χ. Ο κ.κ. Θεόδωρος Β΄ εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας τον Οκτώβριο του 2004.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης δράσης του Πατριαρχείου αποτελεί η εκπαίδευση νέων κληρικών από αφρικανικές χώρες. Τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκε η ρασοφορία δέκα ιεροσπουδαστών από το Μπουρούντι, τη Μαδαγασκάρη, το Τόγκο, το Μπενίν, την Αιθιοπία και το Κονγκό, οι οποίοι προετοιμάζονται για να στελεχώσουν το ιεραποστολικό έργο στις χώρες τους.