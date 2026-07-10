Στο στόχαστρο της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ βρίσκονται οκτώ άτομα, τα οποία κατηγορούνται για τη διοργάνωση τρομοκρατικής επίθεσης με drones και πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με το επίσημο κατηγορητήριο, απώτερος σκοπός της ομάδας ήταν η δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης του UFC, η οποία έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου τον περασμένο Ιούνιο.

Two Californians indicted for planned terrorist attack at UFC Freedom 250 event at White House https://t.co/9PRO8HHsjJ pic.twitter.com/dkjvRjYgO0 — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Το κατηγορητήριο, το οποίο επικυρώθηκε από σώμα ενόρκων στο Οχάιο, περιλαμβάνει δύο βαρύτατα κακουργήματα: τη συνωμοσία για τη διάπραξη φόνου σε κυβερνητικό έδαφος των ΗΠΑ (στοχεύοντας αξιωματούχο του κράτους) και την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Αν και παραμένει αδιευκρίνιστο το πόσο κοντά έφτασαν οι κατηγορούμενοι στην πραγματοποίηση του σχεδίου τους, ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε την εξάρθρωση του δικτύου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε συλλήψεις, ενώ οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 23 επιπλέον άτομα ως πιθανούς συνεργούς.

Οι υψηλόβαθμοι στόχοι και το οπλοστάσιο της ομάδας

Οι οκτώ κατηγορούμενοι, με ηλικιακό εύρος από 19 έως 32 έτη, φέρεται να μην είχαν στο στόχαστρο μόνο τον Αμερικανό πρόεδρο. Στα έγγραφα της υπόθεσης αναφέρεται ότι σχεδίαζαν επίσης τη δολοφονία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του επιχειρηματία Έλον Μασκ, καθώς και άλλων εξεχόντων προσώπων που θα έδιναν το «παρών» στο «UFC Freedom 250» στις 14 Ιουνίου.

A total of eight men have now been indicted for their alleged roles in the plot to attack a UFC event on the grounds of the White House last month, according to federal prosecutors. Read more: https://t.co/PJFGWdlNxW pic.twitter.com/LfWZ4Maw7J — ABC News (@ABC) July 10, 2026

Η προετοιμασία της ομάδας είχε ξεκινήσει από τον Μάιο, με τη συγκέντρωση ενός εντυπωσιακού οπλοστασίου που περιλάμβανε:

– Πυροβόλα όπλα και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών

– Εκρηκτικές ύλες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)

– Αλεξίσφαιρα γιλέκα και τακτικό εξοπλισμό

– Ιατρικές προμήθειες και συστήματα ενδοεπικοινωνίας

The UFC White House setup looks absolutely insane on the broadcast 🔥

pic.twitter.com/fUX67pqsLH — Championship Rounds (@ChampRDS) June 13, 2026

Το ψηφιακό στρατηγείο και η ιεραρχία των «βαθμίδων»

Για τον συντονισμό τους, οι κατηγορούμενοι (οι οποίοι κατονομάζονται ως Άμπραχαμ Άλβαρεζ, Ντάνιελ Έσκριτζ, Γουίλιαμ Φάλκνερ, Τάισεν Πρόπερ, Τζόρνταν Ρίνκερ, Μπράιαν Ρόα, Τσάντλερ Σκαγκς και Μάικλ Τόμας) χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Signal, το SimpleX, το Discord, το TikTok και το Instagram.

Μέσω αυτών των πλατφορμών, είχαν αναπτύξει ένα αυστηρό σύστημα «βαθμίδων» (tiers). Τα μέλη της πρώτης γραμμής είχαν αναλάβει τους πιο επικίνδυνους ρόλους, όπως την άμεση παραβίαση του νόμου και την εκτέλεση των επιθέσεων, έχοντας μάλιστα συμφωνήσει να εξουδετερώσουν οποιονδήποτε κυβερνητικό υπάλληλο βρισκόταν στον χώρο. Για την υλοποίηση του σχεδίου, οι δράστες οργανώθηκαν για να ταξιδέψουν από διαφορετικές πολιτείες (Νεμπράσκα, Μιζούρι, Ουάσιγκτον, Οχάιο, Δυτική Βιρτζίνια και Καλιφόρνια) προς την πρωτεύουσα, έχοντας μάλιστα προκαθορίσει και τη διαδρομή διαφυγής τους.

Η προετοιμασία περιλάμβανε εκπαίδευση σε συνθήκες μάχης και σκοποβολής, ψηφιακές σημειώσεις με τα προσωπικά στοιχεία των μελών, ακόμα και προσπάθειες για τρισδιάστατη εκτύπωση εξαρτημάτων για drones. Παρά την οργάνωση, ορισμένα logistics απέτυχαν, όπως η βλάβη στο όχημα ενός εκ των δραστών κατά τη μετακίνησή του, ή η ανταλλαγή οπλισμού με τρισδιάστατους εκτυπωτές στη Νεμπράσκα.

Η πληροφορία-κλειδί που κινητοποίησε τις αρχές

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποτροπή του μακελειού ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση. Η αρχική άκρη του νήματος βρέθηκε στο Οχάιο, όταν η μητέρα του 19χρονου Τάισεν Πρόπερ κάλεσε την αστυνομία, ανησυχώντας για τις ύποπτες διαδικτυακές συνομιλίες του γιου της και τις πρόσφατες αγορές όπλων.

Ο πατέρας του νεαρού επιβεβαίωσε στις αρχές ότι ο γιος του μιλούσε για «αποστολές αστραπιαίας επίθεσης» και είχε ξοδέψει χιλιάδες δολάρια σε εξοπλισμό επιβίωσης και πυρομαχικά.

Το σχέδιο της επίθεσης

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, τα μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούσαν σε μια κοινότητα του TikTok με το όνομα «Vanguard of the Old». Υιοθετούσαν ακραίες αντικυβερνητικές και περιθωριακές θεωρίες συνωμοσίας, με κίνητρο τη γενικευμένη διαφθορά, τη διαχείριση της υπόθεσης Έπστιν και άλλα τοπικά ζητήματα. Στόχος τους ήταν να προκαλέσουν πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση στη χώρα.

Το σχέδιο δράσης τους, όπως ομολόγησε ένας από τους συλληφθέντες, ήταν ισοπεδωτικό: σκόπευαν να κατευθύνουν drones γεμάτα εκρηκτικά πάνω στο πλήθος και, στη συνέχεια, να ανοίξουν πυρ εναντίον των πολιτών που θα έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν.

Τελικά, η εκδήλωση του UFC πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα απρόοπτο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «παρών» ανήμερα των 80ών γενεθλίων του, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παρευρέθηκε.

Η κατάληξη των ερευνών και οι ποινές

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σταδιακά σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Ο τελευταίος κατηγορούμενος, ο 21χρονος Τσάντλερ Σκαγκς, συνελήφθη στη Δυτική Βιρτζίνια με την κατηγορία ότι θα ενεργούσε ως ελεύθερος σκοπευτής.

Οι δικαστικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους είναι εξαιρετικά βαριές. Η κατηγορία της υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 15 έτη, ενώ η συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας μπορεί να οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη.