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Ένα εφιαλτικό σενάριο μαζικής δολοφονίας πολιτικών προσώπων απετράπη την τελευταία στιγμή από τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενοποίησε τις δικογραφίες σε ένα ενιαίο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος μιας τρομοκρατικής συνωμοσίας που είχε ως στόχο την καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας.
Το επιχειρησιακό σχέδιο: Εκρήξεις με drones και ενέδρα θανάτου
Σύμφωνα με τις ένορκες καταθέσεις του FBI, ομάδα οκτώ εξτρεμιστών είχε οργανώσει ένα περίπλοκο και άκρως αιματηρό σχέδιο για τις 14 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Freedom 250» του UFC στον Λευκό Οίκο.
Η προετοιμασία είχε ξεκινήσει από τον Μάιο, με τα μέλη να συγκεντρώνουν ημιαυτόματα όπλα, εκρηκτικά, drones, αλεξίσφαιρα γιλέκα και να πραγματοποιούν τακτικές ασκήσεις μάχης.
Το σχέδιο προέβλεπε αρχικά την απογείωση Drones φορτωμένων με εκρηκτικές ύλες πάνω από το πλήθος των θεατών.
Οι εκρήξεις θα προκαλούσαν μαζικό πανικό, αναγκάζοντας τις χιλιάδες των παρευρισκόμενων αλλά και τους επίσημους προσκεκλημένους να τραπούν σε φυγή προς προκαθορισμένες εξόδους.
Εκεί, θα βρίσκονταν ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές της οργάνωσης, έτοιμοι να ανοίξουν πυρ.
Βασικοί στόχοι της επίθεσης ήταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ. Σε δεύτερη φάση, ένοπλη ομάδα θα επιχειρούσε να εισβάλει στις πύλες του Λευκού Οίκου εκμεταλλευόμενη το χάος.
Το 48ωρο του FBI και το δίκτυο των συλλήψεων
Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση της ομάδας ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση, όταν το FBI έλαβε τις πρώτες κρίσιμες πληροφορίες. Ακολούθησε μια γιγαντιαία, συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή της Secret Service και ομοσπονδιακών εισαγγελιών.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σταδιακά σε Οχάιο, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Καλιφόρνια και Ουάσιγκτον. Ο όγδοος κατηγορούμενος, ο 21χρονος Chandler D. Scaggs, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα στη Δυτική Βιρτζίνια.
Ο Scaggs, που είχε οριστεί ως ελεύθερος σκοπευτής, έχασε την επαφή με τον 19χρονο βασικό οργανωτή της συνωμοσίας, Tycen Proper, μετά τη σύλληψη του τελευταίου, όμως δήλωνε μέχρι τέλους πρόθυμος να προχωρήσει στο χτύπημα.
Κρυπτογράφηση στο Signal και αυστηρή στρατιωτική ιεραρχία
Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι η ομάδα λειτουργούσε με απόλυτα στρατιωτική δομή και αυστηρή εσωτερική ιεραρχία. Για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά την κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal, ανταλλάσσοντας χάρτες, φωτογραφίες της τοποθεσίας και οδηγίες διαφυγής.
Τα μέλη χωρίζονταν σε επίπεδα συμμετοχής. Τα άτομα της πρώτης βαθμίδας είχαν δώσει όρκο ότι ήταν διατεθειμένα να παραβιάσουν τον νόμο, να εμπλακούν σε ένοπλη δράση και, αν χρειαζόταν, να «εξαφανιστούν» μετά το χτύπημα για να αποφύγουν τη σύλληψη.
Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν επισύρουν ποινές από 15 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια δεσμά.
Η ιδεολογία του «Accelerationism» και το προφίλ της ομάδας
Αν και οι αρχές δεν αποδίδουν στους κατηγορούμενους συγκεκριμένη κομματική ταυτότητα, η δικογραφία καταγράφει ότι είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί βαθιά στο διαδίκτυο, υιοθετώντας την ακραία αντικυβερνητική ιδεολογία του “accelerationism”.
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η πρόκληση μιας βιβλικής καταστροφής ή μαζικού χάους είναι απαραίτητη για να επιταχυνθεί η ολοκληρωτική κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
Σύμφωνα με τις αναφορές του FBI, η ομάδα:
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Αυτοχαρακτηριζόταν ως χριστιανική, αποτελούμενη από άτομα που ήθελαν να «σώσουν την Αμερική».
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Περιλάμβανε πρώην στρατιωτικούς με γνώσεις τακτικών μάχης.
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Είχε υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας για «διεφθαρμένες ελίτ», τα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν και την επιρροή του ισραηλινού λόμπι.
Όπως επισημαίνει η Anti-Defamation League (ADL), πρόκειται για μια βίαιη μορφή ακροδεξιού accelerationism, που επιδιώκει την κατάρρευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσω μαζικής βίας, με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση ενός αποκλειστικά λευκού έθνους-κράτους.