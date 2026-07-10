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Δασική πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη στο τέλος της ημέρας κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι Αρχές.

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