Δασική πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη στο τέλος της ημέρας κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

#INTERNACIONAL🔥🚨|| Un incendio forestal en Los Gallardos, Almería, dejó seis personas fallecidas y obligó al desalojo de más de 50 habitantes de distintas zonas cercanas. Más de 150 efectivos trabajan para controlar las llamas, con apoyo de la UME y cuerpos de emergencia.… — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) July 9, 2026

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι Αρχές.