Νέο κύμα ανησυχίας προκαλούν οι αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης για ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το νέο αυτό περιστατικό καταγράφεται εν μέσω ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή, με τις πόλεις Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ, Αχβάζ, Κοναράκ και Μπαντάρ Αμπάς να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, τουλάχιστον έξι εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή γύρω από την πόλη Μπουσέρ, όπου στεγάζονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς και τη διπλανή πόλη Τσογκαντάκ.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει πλήγματα στο Ιράν τις τελευταίες ώρες.

Έκτακτες διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, επικαλούμενο πηγές από τις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη περίοδο συγκρούσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί άμεσα με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στο Οβάλ Γραφείο για να καθορίσει την τροχιά των αμερικανικών κινήσεων.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Channel 12, η διάρκεια των εχθροπραξιών μπορεί να κυμανθεί από μερικές ημέρες έως και έναν μήνα. Η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί άμεσα από το αν το Ιράν θα επιμείνει στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. «Το πλήγμα που θα δεχθούν θα είναι τέτοιο ώστε να αντιληφθούν ότι δεν αστειευόμαστε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Στο τραπέζι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Παρά την πολεμική προετοιμασία, η Ουάσιγκτον φαίνεται πως στην παρούσα φάση προτιμά να μην υπάρξει άμεση εμπλοκή του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται σοβαρά από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ είναι η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν. Πρόκειται για μια τακτική που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφέρει ξανά στο παρελθόν και η οποία είχε χρησιμοποιηθεί όταν η Τεχεράνη έκλεισε το Στενό του Ορμούζ κατά την έναρξη των συγκρούσεων. Αν και η τελική απόφαση εκκρεμεί, πολλοί στενοί συνεργάτες του Τραμπ προκρίνουν τη συγκεκριμένη λύση ως την πλέον ενδεδειγμένη.

Σε επιφυλακή το Ισραήλ για αντίποινα

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικευμένης σύρραξης. Οι ισραηλινές δυνάμεις εξετάζουν το σενάριο το Ιράν να στοχοποιήσει αεροπορικές βάσεις της χώρας, όπως η Νεβατίμ και η Ραμόν, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση ή τις επιχειρήσεις αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατός του Ισραήλ (IDF) βρίσκεται σε διαρκή και στενή επικοινωνία με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οργανώνοντας τα επόμενα αμυντικά και επιθετικά τους βήματα.