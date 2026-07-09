Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ζητά την άμεση παρέμβαση της Άμεσης Δράσης (100). Η ίδια κατήγγειλε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, υποστηρίζοντας ότι συμπράττουν με τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει καταθέσει εναντίον της αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ. Λόγω της έντασης, οι εργασίες διακόπηκαν για λίγα λεπτά πριν συνεχιστούν.

Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η Επιτροπή αποφάσισε τελικά να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μομφή.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη συζήτηση αναφορών που είχαν καταθέσει εις βάρος της οι βουλευτές Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Συρεγγέλα, κατηγορώντας την για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι δυο τους είχαν θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου.

Εκρηκτικό κλίμα, κλάματα και λεκτικές επιθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πεντάωρη θυελλώδης συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλούς τόνους και προσωπικές επιθέσεις της κας Κωνσταντοπούλου σε βουλευτές της πλειοψηφίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τη βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της φιλικής της σχέσης με την κα Συρεγγέλα.

Η κα Λυτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα μέσα στην αίθουσα, ενώ εθεάθη αργότερα στον διάδρομο σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης.

Επεισόδιο σημειώθηκε επίσης ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.

Το φραστικό επεισόδιο στους διαδρόμους

Βγαίνοντας από την αίθουσα 223, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο:

Κωνσταντοπούλου : Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;

: Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά; Καραθανασόπουλος : Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο! Άντε μπράβο!

: Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο! Άντε μπράβο! Κωνσταντοπούλου: Σεξιστές!

Η εκκρεμότητα της ασυλίας

Μιλώντας αργότερα με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κα Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μια καθοδηγούμενη, «αντισυνταγματική» και «πρωτοφανή» διαδικασία, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Ούτε για τον Φλώρο που έστειλε τον Γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία».

Μετά τον μαραθώνιο των πέντε ωρών, η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της χωρίς να αγγίξει το θέμα της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εκκρεμεί μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Η συγκεκριμένη συζήτηση μετατέθηκε για το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, 14 Ιουλίου.