Σε τροχιά νέου διπλωματικού μπρα ντε φερ εισέρχονται οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, καθώς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σήμερα, στις χθεσινές τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με το ενδεχόμενο να ξεπαγώσει η αγορά F-35 για την Τουρκία, αλλά και για το casus belli, που χαρακτήρισε ως ιστορική ανακολουθία.

Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία», είπε χθες από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει πως με πνεύμα συνεργασίας τα ζητήματα μπορούν να λυθούν. Ωστόσο, οι δηλώσεις προκάλεσαν την οργή των τουρκικών ΜΜΕ, που -ούτε λίγο ούτε πολύ- έκαναν λόγο για «απρέπεια και προσβολή» από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενόσω ήταν φιλοξενούμενος στη χώρα τους. είπε χθες από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει πωςΩστόσο,που -ούτε λίγο ούτε πολύ- έκαναν λόγο γιαενόσω ήταν φιλοξενούμενος στη χώρα τους.

Η ρητορική αυτή προκάλεσε την αντίδραση της τουρκικής διπλωματίας, που σε σημερινή επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, και να κατεβάσει τους τόνους, λέγοντας πως η Άγκυρα δεν απειλεί κανέναν.

«Η χώρα μας υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά σε όλους ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν, που δεν αποτελεί απειλή για αυτές», αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.