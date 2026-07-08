Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατήγγειλε τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για δωροδοκία με σκοπό την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα το 2019.

Εξερχόμενος από το δικαστικό μέγαρο, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των αντανακλαστικών των δικαστικών αρχών, αλλά και κατά της στάσης που τήρησε η κυβέρνηση. «Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Συμπλήρωσε μάλιστα επικριτικά ότι στην Ελλάδα «η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα» και εξήγησε πως η κίνηση του κόμματός του στοχεύει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να αποδειχθεί εάν ο Αλέξης Τσίπρας πράγματι «νομοθέτησε υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων».

Αιχμές για «αλληλοεκβιασμούς»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έστρεψε τα βέλη του και προς τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα δεν είχε κινηθεί δικαστικά μέχρι σήμερα, παρότι -όπως υποστήριξε- γνώριζε την υπόθεση.

«Αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει», σημείωσε, κάνοντας λόγο για ένα σκηνικό «βαθιάς θεσμικής σήψης».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε ανοιχτά για ένα ιδιότυπο καθεστώς πολιτικής αλληλοκάλυψης: «Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον, ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στηρίζεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στηρίζεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στα πρόσωπα που ωφελήθηκαν από τις τότε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για επιχειρηματικά συμφέροντα.