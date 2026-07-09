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Ένα νέο, επικό λεκτικό ολίσθημα του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα των προεδρικών γκαφών, μαγνητίζοντας τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας.
Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να ανακατέψει τη γεωγραφία και την πολιτική της Μέσης Ανατολής με εκείνη της Άπω Ανατολής, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 8 Ιούλίου.
Δείτε το βίντεο:
— Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) July 8, 2026
Η δήλωση του Τραμπ: «11 πύραυλοι από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας»
Προσπαθώντας να περιγράψει μια προηγούμενη στρατιωτική ένταση και μια επίθεση που δέχθηκε αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια δήλωση που άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.
Θέλοντας να κατονομάσει το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:
«Είχαμε 11 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας στο αεροπλανοφόρο μας. Για μια περίοδο μιας ώρας»
Η προφανής σύγχυση των δύο χωρών από τον Τραμπ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Τεχεράνη (Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν) μετατράπηκε μέσα σε μια στιγμή σε… Τόκιο.
“Islamic republic of Japan” https://t.co/VvSgcmn3dz pic.twitter.com/SZAF3V7jZW
— Reg 🇧🇳 🇨🇼 🇧🇦 (@F10baller) July 8, 2026
Το Twitter «πήρε φωτιά»: Μιναρέδες στο Τόκιο και Χιτζάμπ
Το σαρδάμ του Τραμπ λειτούργησε ως το απόλυτο καύσιμο για τη φαντασία των χρηστών στα social media.
Μέσα σε λίγα λεπτά, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως το Χ πλημμύρισαν με χιουμοριστικά memes και φωτομοντάζ που έγιναν αμέσως παγκόσμιο viral.
Το Τόκιο «γέμισε» ψηφιακά με μιναρέδες και παραδοσιακές ισλαμικές μαντίλες (χιτζάμπ), ενώ οι χρήστες άρχισαν να δημιουργούν εναλλακτικά σενάρια για το πώς θα έμοιαζε η καθημερινότητα στη νέα αυτή «μοναρχία».
— Pamphlets (@PamphletsY) July 8, 2026
— aibn29 (@aibn29nova) July 9, 2026
The Islamic Republic of Japan soldier in question, that launched 11 missiles towards United States military assets in the Middle East: https://t.co/uXdfLOKHnh pic.twitter.com/a3Dab88hyu
— Random Warfare Worldwide (@RWWReborn) July 9, 2026
Islamic Republic of Japan pic.twitter.com/refh8MUeba
— 🇮🇷🇵🇸🇯🇵 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) July 8, 2026
Από τη Σαναέ Τακαΐτσι στον… Γκοτζίλα του Ορμούζ
Η σάτιρα δεν άφησε στο απυρόβλητο ούτε την πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας. Στο επίκεντρο των memes βρέθηκε η πρωθυπουργός της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία με τη βοήθεια των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) «μεταμορφώθηκε» σταδιακά στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Την ίδια ώρα, η πολεμική μηχανή της «νέας» αυτής υπερδύναμης απέκτησε και το δικό της απόλυτο όπλο: οι χρήστες επιστράτευσαν τον θρυλικό κινηματογραφικό Γκοτζίλα, παρουσιάζοντάς τον να αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση και να περιπολεί πάνοπλος στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ για λογαριασμό της… «Ιαπωνικής Δημοκρατίας».
The Islamic Republic of Japan is now threatening to block The Strait of Hormuz following hostilities with the United States. pic.twitter.com/a9Gc2gXGL4
— Rep. Jack Kimble (@RepJackKimble) July 8, 2026
The warriors of the Islamic Republic Of Japan gave Sushi Muslims a new meaning https://t.co/nRAsyVcQaG pic.twitter.com/negwoDOjpU
— Jawad (@levantupdates) July 8, 2026