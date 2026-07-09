Το καλοκαίρι φέρνει θάλασσα, ήλιο, ταξίδια και ξεκούραση. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και οι αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του γυναικείου γεννητικού συστήματος, προκαλώντας ενοχλήσεις που συχνά υποτιμώνται. Η Κυριακή Μίγκλη, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος, MD, MSc, IFEPAG, Συνεργάτιδα του Τμήματος Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας ΜΗΤΕΡΑ, μιλά στο zougla.gr και δίνει χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση.

Συνέντευξη στον Θάνο Ξυδόπουλο

Κυρία Μίγκλη, ποιες είναι οι συχνότερες γυναικολογικές ενοχλήσεις που εμφανίζονται ή επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πώς μπορούν να προληφθούν;

Το καλοκαίρι παρατηρούμε συχνότερα επεισόδια κολπίτιδας, κυρίως μυκητιασικής ή βακτηριακής αιτιολογίας, καθώς και ερεθισμούς της ευαίσθητης περιοχής. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη εφίδρωση, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η υγρασία δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου.

Η πρόληψη βασίζεται σε απλές καθημερινές συνήθειες: αλλαγή του βρεγμένου μαγιό αμέσως μετά το μπάνιο, χρήση βαμβακερών εσωρούχων, αποφυγή πολύ στενών ρούχων για πολλές ώρες και ήπια καθημερινή υγιεινή μόνο με νερό ή ειδικά προϊόντα για την ευαίσθητη περιοχή. Η υπερβολική χρήση αντισηπτικών ή οι κολπικές πλύσεις δεν συνιστώνται, καθώς μπορούν να διαταράξουν το φυσιολογικό μικροβίωμα του κόλπου και να αυξήσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Η θάλασσα, η πισίνα, το μαγιό που παραμένει βρεγμένο και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του γυναικείου γεννητικού συστήματος; Ποιες είναι οι βασικές συμβουλές πρόληψης;

Η ίδια η θάλασσα δεν αποτελεί συνήθως αιτία γυναικολογικών λοιμώξεων και, όταν τα νερά είναι καθαρά, το κολύμπι είναι ασφαλές. Στις πισίνες, όταν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και η σωστή χλωρίωση, ο κίνδυνος επίσης παραμένει χαμηλός.

Αυτό που επηρεάζει περισσότερο την υγεία της ευαίσθητης περιοχής δεν είναι το νερό, αλλά η παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η αυξημένη υγρασία. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η άμεση αλλαγή σε στεγνά ρούχα μετά το μπάνιο, η καλή ενυδάτωση του οργανισμού και η αποφυγή προϊόντων με έντονα αρώματα ή ερεθιστικές ουσίες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Επίσης, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται προφυλακτικό σε κάθε νέα ή περιστασιακή σεξουαλική επαφή, καθώς προστατεύει από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Τα ταξίδια και οι αλλαγές στην καθημερινότητα επηρεάζουν συχνά τον κύκλο ή την αντισύλληψη. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές;

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα, το άγχος της προετοιμασίας, η πολύωρη μετακίνηση, οι αλλαγές στις ώρες ύπνου και η μεταβολή της καθημερινότητας μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά τον εμμηνορροϊκό κύκλο, προκαλώντας μικρές αποκλίσεις στην περίοδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Όσες γυναίκες λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια θα πρέπει να τα παίρνουν καθημερινά την ίδια ώρα, ακόμη και όταν ταξιδεύουν σε διαφορετική ζώνη ώρας, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί από τον γυναικολόγο τους για τυχόν προσαρμογές. Είναι επίσης χρήσιμο να έχουν μαζί τους επαρκή ποσότητα της αγωγής, καθώς και προφυλακτικά ως επιπλέον μέσο προστασίας. Εάν χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος αντισύλληψης, όπως κολπικός δακτύλιος ή διαδερμικό επίθεμα, καλό είναι να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον θεράποντα γυναικολόγο ώστε να μην υπάρξουν λάθη στη χρήση κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Ποια συμπτώματα κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν πρέπει να αποδοθούν απλώς στη ζέστη ή στην κούραση και απαιτούν άμεση επικοινωνία με γυναικολόγο;

Υπάρχουν ορισμένα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται. Έντονος ή επίμονος πόνος χαμηλά στην κοιλιά, πυρετός, δύσοσμες ή ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις, έντονος κνησμός ή κάψιμο, αιμορραγία εκτός περιόδου ή μετά τη σεξουαλική επαφή, καθώς και έντονος πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή, απαιτούν γυναικολογική εκτίμηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε γυναίκες με πιθανότητα εγκυμοσύνης. Πόνος στην κοιλιά σε συνδυασμό με κολπική αιμορραγία ή λιποθυμική τάση αποτελεί επείγουσα κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, όταν ένα σύμπτωμα είναι έντονο, επιμένει ή διαφέρει από ό,τι είναι συνηθισμένο για τη γυναίκα, δεν πρέπει να αποδίδεται απλώς στη ζέστη ή στην κόπωση των διακοπών, αλλά να αξιολογείται από γυναικολόγο.