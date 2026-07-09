Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο, καθώς ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση, έναντι 5,2% τον προηγούμενο μήνα και 2,8% τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις σχετικά συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι στον τομέα της ενέργειας συνεχίστηκαν οι ανοδικές τάσεις.

Σε μηνιαία σύγκριση, ο γενικός δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι είχε καταγραφεί αύξηση 0,8%.

Στον τομέα των τροφίμων, η ετήσια άνοδος κατά 2,7% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» τροφοδοτήθηκε από αυξήσεις στο μοσχάρι κατά 15,6%, στο αρνί και κατσίκι κατά 16,2%, στα ψάρια αλίπαστα κατά 11,1% και στη μαργαρίνη κατά 9,7%.

Πιο ήπιες αυξήσεις σημειώθηκαν στο ψωμί με 1,6%, στα πουλερικά με 4,7%, στα γαλακτοκομικά και αυγά με 2,4%, στα φρούτα με 4% και στον καφέ με 4,3%, ενώ στον αντίποδα συνεχίστηκε η υποχώρηση της τιμής του ελαιολάδου κατά 12,8%.

Σε μηνιαία βάση, μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου, ξεχώρισαν οι ανατιμήσεις στα φρούτα κατά 10,7%, στα δημητριακά πρωινού κατά 8,1% και στο γιαούρτι κατά 4,7%.

Η μεγαλύτερη ετήσια επιβάρυνση αποτυπώθηκε στην ομάδα «Στέγαση», η οποία έκανε άλμα 10,6% λόγω των αυξήσεων στα ενοίκια κατοικιών κατά 7,1%, στην επισκευή και συντήρηση κατά 5,3% και κυρίως στα ενεργειακά αγαθά.

Συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο αυξήθηκε σε ένα έτος κατά 24,6% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, ενώ ο ηλεκτρισμός ενισχύθηκε κατά 2,8%.

Παράλληλα, οι «Μεταφορές» σημείωσαν άνοδο 7,2% σε ετήσια βάση, επηρεασμένες από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12%, στη βενζίνη κατά 12,8% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 15,6%.

Πάντως, σε μηνιαία βάση καταγράφηκε αποσυμπίεση στα καύσιμα, με το πετρέλαιο κίνησης να υποχωρεί κατά 7,6% και τη βενζίνη κατά 5,7% σε σχέση με τον Μάιο.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ετήσιες αυξήσεις 7,7% στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,4% στις ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (με τα ασφάλιστρα υγείας στο συν 7%), καθώς και 2,8% στην εκπαίδευση.

Η ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» ενισχύθηκε κατά 0,5%, η «Υγεία» κατά 1,1% και η «Αναψυχή» κατά 1,7%, όπου τα πακέτα διακοπών ακρίβυναν κατά 5,3%.

Μοναδική εξαίρεση με αρνητικό πρόσημο αποτέλεσε η ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», η οποία υποχώρησε κατά 2,7% λόγω μειώσεων στις τιμές του εξοπλισμού και των πακέτων τηλεφωνίας.

Τέλος, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός σημείωσε ετήσια αύξηση 3,9% τον Ιούνιο, ενώ σε μηνιαία σύγκριση ενισχύθηκε κατά 0,3%.