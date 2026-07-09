Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7) στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 9, 2026

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο Κουβέιτ και το Κατάρ, όπως γνωστοποίησαν οι δύο χώρες.