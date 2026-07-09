Δικαστική έρευνα ξεκίνησε στην Ουκρανία μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στο Λβιβ, με αφορμή την υποχρεωτική επιστράτευση ενός νεαρού άνδρα. Το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλεί η διαδικασία στρατολόγησης στη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, μέσω Telegram, έχουν ήδη δρομολογηθεί δύο προκαταρκτικές ποινικές έρευνες. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται η βίαιη συμπλοκή που σημειώθηκε στη δυτική Ουκρανία ανάμεσα σε στρατιωτικούς, αστυνομικές δυνάμεις και ένα πλήθος περίπου 200 πολιτών.

Έκρυθμη κατάσταση και καταστροφές

Η ένταση αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα σχετικά βίντεο διακρίνονται δεκάδες εξοργισμένοι πολίτες να έχουν περικυκλώσει ένα όχημα, εκτοξεύοντας ύβρεις και φωνάζοντας «ντροπή». Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με το πλήθος να σπάει το παρμπρίζ και τελικά να ανατρέπει το αυτοκίνητο εν μέσω χειροκροτημάτων.

Το τοπικό κέντρο στρατολόγησης διευκρίνισε ότι η αναταραχή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου στον δρόμο. Όταν διαπιστώθηκε ότι ένας νεαρός είχε παραβιάσει τους κανονισμούς κατάταξης, οι στρατιωτικοί προχώρησαν στην επιστράτευσή του. Τότε, μια ομάδα παρευρισκόμενων κινήθηκε επιθετικά εναντίον τους, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στο υπηρεσιακό όχημα πριν το αναποδογυρίσει.

Παράλληλα, η αστυνομία διεξάγει ξεχωριστή έρευνα για επίθεση που δέχθηκε στέλεχός της κατά τη διάρκεια των ταραχών, έχοντας ήδη ταυτοποιήσει τον υπαίτιο.

Αντιδράσεις και κοινωνική δυσαρέσκεια

Την έντονη αποδοκιμασία του για τα γεγονότα εξέφρασε ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίι Σαντόβι, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «αποτροπιαστικές». Ο ίδιος τόνισε ότι πράξεις αυτοδικίας, βανδαλισμοί και η παρεμπόδιση των ενόπλων δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους είναι απολύτως μη αποδεκτές.

Η βίαιη αυτή έκρηξη αντανακλά το ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας στην Ουκρανία γύρω από το ζήτημα της επιστράτευσης. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή, οι ανάγκες του μετώπου για νέους στρατιώτες είναι πιεστικές, όμως η διαδικασία παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής. Πολλοί άνδρες αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα αστικά κέντρα για να γλιτώσουν την αναγκαστική κατάταξη, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που επιχειρούν να διαφύγουν παράνομα στο εξωτερικό.

Αυτή τη στιγμή, το δυναμικό του ουκρανικού στρατού προσεγγίζει τις 900.000 ένστολους, με τις μηνιαίες ροές νέων στρατολογήσεων να κυμαίνονται μεταξύ 30.000 και 35.000 ατόμων. Υπενθυμίζεται ότι για τους άνδρες ηλικίας 25 έως 60 ετών ισχύει αυστηρή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, με εξαίρεση όσους κατέχουν ειδικές κρατικές άδειες.