Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη η προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη, και την τομεάρχη Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ., κ. Μαρία Λεπενιώτη. Η συζήτηση, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ένωσης, εξελίχθηκε σε μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων γύρω από καίρια θεσμικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η διοίκηση της Ένωσης είχε την ευκαιρία να αναπτύξει διεξοδικά τις πάγιες θέσεις της και να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης.

Στην ατζέντα των συνομιλιών κυριάρχησαν:

– Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις: Η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και ο θεσμός της δικαστικής μεσολάβησης.

– Εργασιακά & Οικονομικά: Το καθεστώς της εθελουσίας εξόδου, το συνταξιοδοτικό, οι οικονομικές διεκδικήσεις του κλάδου, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης των γενικότερων συνθηκών εργασίας.

– Καθημερινότητα & Δεοντολογία: Η αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων απρεπούς συμπεριφοράς από την πλευρά των δικηγόρων στους δικαστικούς χώρους.