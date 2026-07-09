Σε αμήχανη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μετά από μια μάλλον ασυνήθιστη επιλογή δώρου από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Το αναπάντεχο αναμνηστικό δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο συνοδευόμενο από έξι σφαίρες, προκαλώντας ερωτήματα για το αν έπρεπε να παραμείνει στην Τουρκία, να μεταφερθεί στις χώρες τους ή να καταλήξει σε κάποιο μουσείο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ήταν ο πρώτος που δημοσιοποίησε το γεγονός κατά τη διάρκεια της πτήσης της επιστροφής του. Αποκάλυψε ότι ο Ερντογάν χάρισε σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο, στο οποίο ήταν χαραγμένο το όνομα του αποδέκτη.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό από το γραφείο του Λιθουανού προέδρου, Γκιτάνας Ναουσέντα, πρόκειται για το Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο μοντέλο της τουρκικής εταιρείας MKE, από τη δεκαετία του 1990.

Το όπλο βρισκόταν σε ξύλινη κασετίνα με την τουρκική σημαία και το σήμα του ΝΑΤΟ, φέροντας δίγλωσση επιγραφή (τουρκικά και αγγλικά) που ανέφερε: «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφου που κατασκευάστηκε στη χώρα μας».

Το δώρο περιλάμβανε ένα κόκκινο κουτί με μαύρη επένδυση που περιείχε έξι σφαίρες, καθώς και ένα σημείωμα που εξαιρούσε το όπλο από τους ελέγχους εξαγωγών. Ο εκπρόσωπος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαίωσε ότι όλοι οι ηγέτες έλαβαν το ίδιο προσωποποιημένο μοντέλο.

🇹🇷 Erdogan presented custom-engraved Turkish-made Sarsilmaz SR 38 revolvers with live ammunition to participants of the NATO summit in Ankara as a farewell gift. Each weapon was personalized with the recipient’s name engraved on it. Because the value of these high-end ceremonial… pic.twitter.com/m5Xq1h6miD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2026

Σουρεαλιστικές σκηνές για τις υπηρεσίες ασφαλείας

Το δώρο εξέπληξε τις αντιπροσωπείες και προκάλεσε έντονο πονοκέφαλο στα κλιμάκια ασφαλείας, λόγω των αυστηρών νομοθεσιών που διέπουν τη μεταφορά ενεργών πυροβόλων όπλων.

Η ομάδα του Βέλγου πρωθυπουργού, Μπαρτ ντε Βέβερ, αντιλήφθηκε τι ακριβώς περιείχε το δέμα μόλις έφτασαν στο Βέλγιο. Ο ντε Βέβερ, ξαφνιασμένος, το παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία του αεροδρομίου για να φυλαχτεί σε χρηματοκιβώτιο. Η ασφάλειά του ανέλαβε επίσης τη διαχείριση των όπλων που προορίζονταν για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξίσου έκπληκτη, ευχαρίστησε τον Ερντογάν μέσω εκπροσώπου της και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να δωρίσει το περίστροφο σε στρατιωτικό μουσείο, αφού πρώτα απενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Κυριάκος Μητσοάκης σχεδιάζει να παραχωρήσει το δικό του στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.

Το δραματικό προηγούμενο της Πολωνίας

Το περίστροφο του Πολωνού προέδρου, Κάρολ Ναβρότσκι, μεταφέρθηκε με μέγιστη προσοχή, καθώς ήταν νωπή η μνήμη από ένα ατύχημα του Δεκεμβρίου του 2022. Τότε, ο αρχηγός της πολωνικής αστυνομίας είχε φέρει από την Ουκρανία έναν εκτοξευτή αντιαρματικών χειροβομβίδων ως δώρο, ο οποίος εξερράγη μέσα στο αρχηγείο στη Βαρσοβία, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. «Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα πυροβολήσει με αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά μέλος του επιτελείου του Ναβρότσκι.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, σχετικά:

An unusual gift from President @RTErdogan at the NATO Summit: a Magnum revolver with ammunition, engraved with my name… pic.twitter.com/Bni4asgPDl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 9, 2026

Πού βρίσκονται τώρα τα όπλα;

Τα όπλα του Κιρ Στάρμερ (το οποίο διέθετε επιπλέον κιτ καθαρισμού και 500 σφαίρες) και του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, παρέμειναν στην τουρκική πρωτεύουσα λόγω νομικών κολλημάτων. Στην Άγκυρα φυλάσσονται προσωρινά και τα περίστροφα των ηγετών της Ολλανδίας (θα απενεργοποιηθεί) και της Σουηδίας (αναμένονται τα έγγραφα εισαγωγής).

Η πλευρά του Σουηδού πρωθυπουργού, Ουλφ Κρίστερσον, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η μεταφορά θα γίνει βάσει των κανονισμών. Αντίστοιχα, το όπλο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, έχει ήδη τοποθετηθεί στο Παλάτσο Κίτζι μαζί με τα υπόλοιπα επίσημα κρατικά δώρα.

Παρά τις προσπάθειες του Γαλλικού Πρακτορείου να επικοινωνήσει με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου, δεν δόθηκε άμεση απάντηση για το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση, η οποία παρέμεινε ακατανόητη για τις περισσότερες ξένες αντιπροσωπείες.