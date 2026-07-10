Στιγμές απόλυτου τρόμου και πανικού έζησαν δεκάδες λουόμενοι στην παγκοσμίου φήμης παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, όταν έγιναν μάρτυρες μιας ξαφνικής και μεγάλης κατολίσθησης. Τμήμα του απόκρημνου βράχου που υψώνεται πάνω από την ακτή αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα τεράστιοι λίθοι και χώματα να πέσουν με ορμή στο σημείο της ακτής.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από άτομο που βρισκόταν στην παραλία, αποτυπώνοντας ανάγλυφα την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε το φαινόμενο αλλά και τον τρόμο των ανθρώπων που έτρεχαν να σωθούν.

Σύννεφο σκόνης και κραυγές πανικού

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, όλα ξεκίνησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένας έντονος θόρυβος προειδοποίησε τους πιο παρατηρητικούς, και αμέσως μετά, ένας μεγάλος όγκος βράχων άρχισε να κατρακυλά με τεράστια ταχύτητα από την πλαγιά.

Στο πέρασμά τους, οι βράχοι παρέσυραν οτιδήποτε βρήκαν, δημιουργώντας ένα πυκνό, τεράστιο σύννεφο λευκής σκόνης που μέσα σε λίγες στιγμές «κατάπιε» ένα μεγάλο μέρος της παραλίας και έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση.

Οι λουόμενοι, ακούγοντας τον υπόκωφο θόρυβο και βλέποντας τα συντρίμμια να πλησιάζουν, άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν πανικόβλητοι προς την αντίθετη κατεύθυνση και τη θάλασσα για να προστατευτούν. Από καθαρή τύχη και χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των παρευρισκόμενων δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Συναγερμός για την επικινδυνότητα – Τι ισχύει με τη σήμανση

Η νέα αυτή κατολίσθηση επαναφέρει στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα της σταθερότητας των πρανών στη συγκεκριμένη παραλία. Ο Μύρτος, παρά την απαράμιλλά ομορφιά του, περιβάλλεται από εξαιρετικά απόκρημνα και κάθετα βράχια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε γεωλογικές μεταβολές, έντονες βροχοπτώσεις ή σεισμικές δονήσεις.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας υπάρχει τοποθετημένη ειδική σήμανση, η οποία προειδοποιεί σαφώς τους επισκέπτες για την υψηλή επικινδυνότητα κατολισθήσεων και αποκολλήσεων, καλώντας τους να μην πλησιάζουν κοντά στη ρίζα του βράχου.

Το περιστατικό αυτό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι καλούνται τώρα να επανεκτιμήσουν την επικινδυνότητα της κατάστασης και να εξετάσουν αν απαιτείται η λήψη περαιτέρω αυστηρών μέτρων -όπως η φυσική περίφραξη της ζώνης κινδύνου- προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τουριστών.