Δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σιτζιατσουάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χεμπέι στη βορειοανατολική Κίνα, όταν τμήμα τετραώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε ξαφνικά.

Ο απολογισμός είναι τραγικός, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες των τοπικών αρχών, η κατάρρευση προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη, η οποία πιθανολογείται ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Το χρονικό και οι έρευνες των αρχών

Αμέσως μετά την κατάρρευση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασωστικά συνεργεία. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από τα χαλάσματα τέσσερα άτομα, τα οποία διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι τρεις από τους τραυματίες υπέκυψαν στα βαρύτατα τραύματά τους.

Η κατάσταση της υγείας του τέταρτου τραυματία έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Διαρροή αερίου η πιθανότερη αιτία

Τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας των κινεζικών αρχών δείχνουν ότι η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι προήλθε από διαρροή αερίου.

Για λόγους ασφαλείας, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του υπόλοιπου κτιρίου, μεταφέροντας όλους τους εναπομείναντες ενοίκους σε προσωρινά καταλύματα, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.