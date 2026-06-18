Τα ξημερώματα της Πέμπτης, 18 Ιουνίου, η Ουκρανία πραγματοποίησε το πιο εκτεταμένο πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από την αρχή του πολέμου, κατά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκε το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας, με το Κίεβο να αποδεικνύει την ικανότητά του να καταφέρει καίρια πλήγματα βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, στην επιδρομή χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 200 drones.

Το χρονικό της αεροπορικής επιδρομής

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, η Μόσχα βρέθηκε υπό πολιορκία. Ο Δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν τουλάχιστον 194 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Παρά τις καταρρίψεις, τα αποτελέσματα των πληγμάτων ήταν σοβαρά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πλάνα με τεράστιες πύρινες εστίες και πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό της νότιας Μόσχας.

Βίντεο κατέγραψαν φλεγόμενο πετρέλαιο να πέφτει σαν βροχή σε διάφορες γειτονιές της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και δύο παιδιά.

Στο στόχαστρο η ενεργειακή «καρδιά» της Μόσχας

Κύριος στόχος της ουκρανικής αεροπορίας ήταν το διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά προάστια, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη εγκατάσταση του είδους στη μητροπολιτική περιοχή. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε δεχτεί επίθεση τόσο την περασμένη Τρίτη, όσο και πριν από περίπου έναν μήνα.

Οπτικό υλικό από το διαδίκτυο δείχνει το καπάκι μιας τεράστιας δεξαμενής καυσίμων να εκτινάσσεται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα μετά από σφοδρή έκρηξη, την ώρα που άλλες εστίες φωτιάς ξεσπούσαν στο συγκρότημα. Ο Δήμαρχος Σομπιάνιν επιβεβαίωσε τα πολλαπλά χτυπήματα στο διυλιστήριο και την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Παράλυση σε υποδομές, εμπόριο και αερομεταφορές

Οι συνέπειες της επιδρομής είναι μεγάλες για τη ρωσική πρωτεύουσα. Όπως έγινε γνωστό, προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες στη νότια Μόσχα και στα προάστια της πόλης. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, επλήγησαν ακόμη δύο από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.

Η επίθεση είχε σημαντικές επιπτώσεις και στις αερομεταφορές. Τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ η Aeroflot ακύρωσε 170 πτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις έχουν πλήξει τη ρωσική παραγωγή καυσίμων, αναγκάζοντας μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων να επιβάλουν πλαφόν στη βενζίνη.

Παράλληλα, τα πλήγματα στις γραμμές εφοδιασμού προς τα κατεχόμενα νοτιοανατολικά εδάφη και την Κριμαία έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στην περιοχή, με τις Αρχές να εφαρμόζουν αυστηρό δελτίο στα καύσιμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι πολιτικές και στρατιωτικές αντιδράσεις

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones εγχώριας κατασκευής και μεγάλου βεληνεκούς (τύπου Liutyi και FP-1), υπό τον συντονισμό των Ειδικών Μονάδων της Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (HUR) της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «απολύτως δικαιολογημένη απάντηση» στους ρωσικούς βομβαρδισμούς αμάχων: «Αν ο Πούτιν επιθυμεί τη συνέχιση αυτού του πολέμου, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα απαντάμε».

Από την πλευρά της, η SBU υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους πλήγματα εξαντλούν τους ρωσικούς πόρους για επισκευές και αναδιοργάνωση της αεράμυνας, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, κάλεσε μέσω του «Χ» τους Ρώσους πολίτες να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Πούτιν για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Η επίθεση συνέπεσε χρονικά με τη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία, όπου οι ξένοι ηγέτες δεσμεύθηκαν για νέα αμυντική ενίσχυση του Κιέβου με συστήματα αεράμυνας. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι διεθνείς εταίροι εξήραν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών χτυπημάτων μακράς εμβέλειας.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο των μαχών, αν και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πιέζουν σε ορισμένα σημεία, ο ρυθμός προέλασής τους έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, με τον ουκρανικό στρατό να καταφέρνει μάλιστα να ανακτήσει εδάφη σε συγκεκριμένους τομείς.