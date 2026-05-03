Nέο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης αναρτήθηκε στο Truth Social με τον Ντόναλντ Τραμπ σε χρυσή φουσκωτή ξαπλώστρα στην ιστορική λίμνη του National Mall του Μνημείου Λίνκολν.

Στην ανάρτηση, ο 79χρονος Τραμπ απεικονίζεται να χαμογελά πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ. Μια άγνωστη γυναίκα, πιθανώς δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίζεται επίσης φορώντας γυαλιά ηλίου και μπικίνι.

Το Μνημείο Λίνκολν ανακαινίζεται με έργο, ύψους 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται ότι η επιδιόρθωση διαρροών στο γρανιτένιο θεμέλιο θα έχει ολοκληρωθεί για την 250ή επέτειο του έθνους στις 4 Ιουλίου, ενώ επικρίνει τον προκάτοχό του: «Ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και εγώ εργαζόμαστε για την επισκευή της απολύτως βρώμικης λίμνης ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο της Ουάσινγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αυτή η εργασία υποτίθεται ότι θα γινόταν από την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά ο Νυσταγμένος Τζο δεν ξέρει τι είναι «ΚΑΘΑΡΟ» ή σωστή συντήρηση», έγραψε.

Ωστόσο, ο χώρος «βανδαλίστηκε» με γκράφιτι που περιέχει τους αριθμούς «86 47», που παλαιότερα είχαν χαρακτηριστεί ως απειλητικό μήνυμα προς τον Τραμπ.

Πηγή: Independent