Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή το απόγευμα ότι άρχισαν να διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, με διακηρυγμένο σκοπό να το εμποδίσουν να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιδρομές ξανάρχισαν στις 17:00 (σ.σ. ώρα Ουάσινγκτον· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζοντας ότι σκοπός είναι να «μειωθεί η δυνατότητά τους» (σ.σ. των Ιρανών) «να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία» στο στενό.

Ο «ανώτατος διοικητής» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων διέταξε τα πλήγματα «για να πληρώσουν οι ιρανικές δυνάμεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

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