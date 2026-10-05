Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιστέκονται στην προσπάθεια των ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια στενά συνδεδεμένη ομάδα χωρών της συμμαχίας, φαινομενικά βασισμένη στις αμυντικές τους δαπάνες, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία κινδυνεύει να υπονομεύσει την ενότητα ακριβώς τη στιγμή που η Ρωσία εντείνει την υβριδική της εκστρατεία στην Ευρώπη.

Η αντίδραση έρχεται μετά από δημοσίευμα του POLITICO ότι η Ουάσινγκτον είχε συναντηθεί με μια επιλεγμένη ομάδα ευνοούμενων συμμάχων δύο φορές από την άνοιξη σε αυτό που έχει ονομαστεί «Ομάδα Μπέργκεν», μετά την πρώτη συνάντηση της συλλογικότητας στην ομώνυμη νορβηγική πόλη νωρίτερα φέτος.

Μέχρι στιγμής, τα μέλη της ομάδας περιλαμβάνουν τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Μετά τη συνάντηση στο Μπέργκεν, οι ΗΠΑ οργάνωσαν μια παρόμοια συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Δανία και η Τουρκία. Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να συναντηθούν ξανά στην Πολωνία τον επόμενο μήνα.

Αυτό εξοργίζει ορισμένα από τα αποκλεισμένα μέλη του ΝΑΤΟ – μια ευρεία ομάδα που περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα, και χώρες όπως οι τρεις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες συγκαταλέγονται στις χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες της συμμαχίας. Το σχέδιο κινδυνεύει να διχάσει τους συμμάχους και να παρεμποδίσει την ενότητα της συμμαχίας, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ και δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους άμυνας, οι οποίοι διατήρησαν την ανωνυμία τους για να μιλήσουν ελεύθερα για το ευαίσθητο ζήτημα. «Πιστεύουμε ότι το να μιλάμε με συνεκτική φωνή ως ΝΑΤΟ και ως σύμμαχοι είναι κρίσιμο, ειδικά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες του ΝΑΤΟ. «Οτιδήποτε κατατάσσει τους συμμάχους σε κατηγορίες – “κακοι” έναντι “καλων”- δεν είναι πραγματικά χρήσιμο και δεν εδραιώνει την ενότητα».

«Οι συζητήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας θα πρέπει να παραμείνουν εντός του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους άμυνας. «Εάν υπάρξει πόλεμος, θα χρειαστούμε όλες τις χώρες».

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο μοτίβο πίεσης των ΗΠΑ που στοχεύει στο να αναγκάσει τους συμμάχους να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της και να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα αγοράζοντας κατά προτίμηση οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, υπό τον Πρόεδρο Donald Trump. Η Ουάσινγκτον έχει έμμεσα συνδέσει τα επίπεδα δαπανών με την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και έχει διαμορφώσει κάτι σαν μια «λίστα άτακτων και καλών» συμμάχων, αφού ορισμένοι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ένας τρίτος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας δήλωσε ότι η ομάδα «επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις αγορές αμερικανικού εξοπλισμού και στην επιθυμία να προωθήσει» την αμερικανική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας την τελευταία φορά που συναντήθηκε, αλλά υποβάθμισε την σπουδαιότητα της συνάντησης. «Μερικές φορές πραγματοποιούμε συναντήσεις εντός του ΝΑΤΟ δεν είναι τίποτα σπουδαίο», είπε.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Gitanas Nauseda, απέρριψε επίσης την κίνηση. «Το ΝΑΤΟ έχει περισσότερα από 30 μέλη», είπε, αναφέροντας ότι μόνο έξι χώρες συν τις ΗΠΑ συμμετέχουν στη συνάντηση. «Αυτό μου φαίνεται λίγο σαν να δημιουργούμε κάποιο είδος τεχνητής διαφημιστικής εκστρατείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η Oana Lungescu, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επί χρόνια και διακεκριμένη συνεργάτις στο think tank Royal United Services Institute, έκρινε ότι η ομάδα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη εφόσον παραμείνει επικεντρωμένη στις «στρατιωτικές δυνατότητες, την παραγωγή και την παράδοση σε κλίμακα» και προσκαλέσει εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, όπως συνέβη κατά την αρχική συνάντηση – στην οποία παρευρέθηκαν αξιωματούχοι όπως ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας, στρατηγός των ΗΠΑ, Alexus Grynkewitch.

Κάποιοι βλέπουν επίσης πιθανά οφέλη. Η ομάδα θα μπορούσε να είναι «θετική» εάν περιλαμβάνει συζήτηση για το πώς να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες στην άμυνα πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των χωρών προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο δεύτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ – αλλά μόνο εάν η ομάδα παραμείνει ανοιχτή και σε άλλους συμμετέχοντες.

Παρόλα αυτά, «αν ήμουν από τις χώρες της Βαλτικής, παραδέχομαι ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο άσχημα», πρόσθεσε ο διπλωμάτης. «Και καθόλου παρήγορο για τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

Πηγή: POLITICO