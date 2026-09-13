Απόστρατος αξιωματικός, έως πρότινος στενός συνεργάτης του επικεφαλής του στρατού της Ουγκάντα Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, εκδόθηκε στις ΗΠΑ όπου τον βαραίνουν κατηγορίες για συμμετοχή σε συνωμοσία με σκοπό την πώληση όπλων σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, ενημέρωσε χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της υπηρεσίας φυλακών του κράτους της Αφρικής.

Την 30ή Ιουλίου 2025, η Ουάσινγκτον δημοσιοποίησε κατηγορητήριο σε βάρος του συνταγματάρχη ε.α. Κατούνγκι Μάικλ Εμπέιρουε και άλλων τριών προσώπων, φερόμενων ως κακοποιών, υπηκόων Βουλγαρίας, Κένυας και Τανζανίας. Φέρονται να επιδίωκαν να προμηθεύσουν με οπλισμό, έναντι 53,7 εκατομμυρίων ευρώ, διάφορα μεξικανικά καρτέλ, ανάμεσά τους το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), από τα ισχυρότερα.

Πέρα από οπλοπολυβόλα, εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων και ναρκών κατά προσωπικού, οι τέσσερις ύποπτοι φέρονται να σκόπευαν να πουλήσουν στα καρτέλ πυραύλους εδάφους-αέρος, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και αντιαεροπορικά πυροβόλα, κατά την αμερικανική δικαιοσύνη.

Ο Κατούνγκι Μάικλ Εμπέιρουε «παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές», είπε χθες βράδυ στο AFP ο διευθυντής της υπηρεσίας φυλακών Τζόνσον Μπιαμπασάιτζα. Απεσταλμένοι των αμερικανικών αρχών ετοιμάζονταν να «φύγουν» χθες βράδυ με τον απόστρατο, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή στον μηχανισμό ασφαλείας της Ουγκάντα, ο άλλοτε αξιωματικός, που είναι γνωστό ότι υπηρέτησε στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, αλλά είχε επίσης διπλωματική καριέρα, συνελήφθη στις 27 Ιουνίου στην Κολόλο, πλούσια συνοικία της πρωτεύουσας, και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης δύο ημέρες αργότερα.

K’LA;Former UPDF officer and PLU diehard Michael Katungi Mpeirwe has been airlifted to USA,where he is expected to face trial on charges arising from an alleged international cocaine and arms-trafficking conspiracy, according to sources familiar with the transfer. Mukama wenka. pic.twitter.com/Kn0Rqh7knD — BUSEESIRE NEWS UGANDA (@RwamigoyeM) September 12, 2026

Στα τέλη Αυγούστου, η δικαιοσύνη της Ουγκάντα ανήγγειλε πως επρόκειτο να εκδοθεί σύντομα. Η γενική εισαγγελία εξήγησε πως αίτημα έκδοσης των ΗΠΑ έγινε δεκτό προκειμένου ο ενδιαφερόμενος «να δικαστεί ενώπιον του δικαστηρίου της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνιας».

Ο συνταγματάρχης ε.α. Εμπέιρουε είναι γνωστός διότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, του επικεφαλής του στρατού και γιου του προέδρου της χώρας Γιοουέρι Μουσέβενι.

Πολύ ενεργός στο X, ο γιος του προέδρου ανακοίνωνε τον Μάρτιο του 2023 την ένταξη του «Μάικλ Κατούνγκι» στην κεντρική επιτροπή του πολιτικού κινήματός του, εξαίροντας την «ομορφιά» των μελών της.

Όμως τη 14η Αυγούστου 2025, δύο εβδομάδες αφού αποκαλύφθηκε η απαγγελία κατηγοριών από τις ΗΠΑ, ανακάλεσε τον διορισμό και διέγραψε την ανάρτηση.