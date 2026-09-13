H Εθνική ανδρών έδειξε χαρακτήρα και έμεινε ανταγωνιστική για δύο σετ απέναντι στην Ιταλία, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ (23-25, 23-25, 16-25) και υποχρεώθηκε στη δεύτερή της ήττα στον Ά Όμιλο του EuroVolley που διεξάγεται στη Μόντενα.

Στο πρώτο σετ η Ιταλία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει από νωρίς προβάδισμα πέντε πόντων, με δύο διαδοχικά μπλοκ να διαμορφώνουν το 2-7. Η Ελλάδα, ωστόσο, ξεπέρασε γρήγορα το αρχικό σοκ και άρχισε να βρίσκει ρυθμό, με τον Ράπτη στο σερβίς και τον Μούχλια να τελειώνει την κόντρα επίθεση, η διαφορά ψαλίδισε τη διαφορά στον πόντο (6-7), ενώ λίγο αργότερα πήρε και το προβάδισμα, με τον Βουλκίδη να γράφει το 13-12.

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